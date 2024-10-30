MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz” denildi.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli… pic.twitter.com/xTX3V0D53I
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