MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:55

Güncelleme: 30.10.2024 - 09:58

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz” denildi.