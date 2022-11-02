MSB: Hudut hattında 11 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de hudut hattında yapılan aramalarda, 11 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi. Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından geldi.

DHA
02 Kasım 2022 Çarşamba, 16:05
MSB: Hudut hattında 11 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de hudut hattında yapılan arama- taramalarda 11 kilo 150 gram uyuşturucu ile 5 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın, Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Keşif gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Hakkari hudut hattında yaptıkları arama tarama faaliyetinde 11 kilogram 150 gram uyuşturucu madde ve 5 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirdi" denildi.


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