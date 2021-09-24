MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

24 Eylül 2021 Cuma, 10:21

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK'li teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu" denildi.