MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatıyla 2 PKK'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
24 Eylül 2021 Cuma, 10:21
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK'li teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu" denildi.


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