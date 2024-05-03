MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 terörist etkisiz hale getirildi

Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

DHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:36
MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cesur, azimli ve muktedir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz" denildi. 


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