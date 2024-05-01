Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 21:03
Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu duyurdu.

AYRINTILAR GELİYOR...


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