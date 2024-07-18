MSB kaynaklarından 'Suriye ile diyalog' açıklaması
MSB kaynakları, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye yönetimi ile görüşme talebine ilişkin '' Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Yaptığımız harekatlar, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır'' ifadelerini kullandı.
MSB kaynakları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşme talebine ilişkin açıklamarda bulundu.
Yapılan açıklamada '' Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Yaptığımız harekatlar, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır'' denildi.
''OLUMLU VE KOORDİNELİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEKTEYİZ''
MSB kaynakları Irak ile kurulacak Ortak Harekat Merkezi ile ilgili şunları söyledi:
''Sahada terörle mücadelemiz başarılı şekilde sürmektedir. Iraklı makamlarla ve bölgesel yönetimle olumlu ve koordineli çalışmalar yürütmekteyiz."
TÜRKİYE'NİN F-16 TEDARİKİ
Diğer yandan kaynaklar, Türkİye'nin F-16 tedariki konusunda ''Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir" dedi.
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