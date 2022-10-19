MSB: Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kırıklareli açıklarında tespit edilen bir mayının emniyete alınarak imha edildiğini duyurdu.

DHA
19 Ekim 2022 Çarşamba, 13:22
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırklareli Kıyıköy açıklarında 1 mayının etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kıyıköy/Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Mayın, SAS Timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hale getirilmiştir" denildi. 


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