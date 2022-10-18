Kentsel dönüşüm zulmünün yaşandığı Tozkoparan'da dikkat çeken duvar yazısı: 'Korkmayın biz çıktık...'

18 Ekim 2022 Salı, 10:02

İstanbul’da sık sık kentsel dönüşüm adı altında sabah baskınlarıyla gündeme gelen Tozkoparan'da bir çocuk evinin duvarına çarpıcı bir not bıraktı. Geçen hafta ekipler tarafından koçbaşıyla yurttaşların evlerinin kapısı kırılarak zorla tahliyeler gerçekleştirilmişti.

"KAPIYI KIRMANIZA GEREK YOK..."

Bu sırada bir çocuk ayrılmak zorunda kaldığı evlerinin kapısına "Korkmayın biz çıktık, kapıyı kırmanıza gerek yok" yazdı.

"AKP YÖNETİCİLERİ AKLINIZA BAŞINIZA ALIN"

Söz konusu yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Tozkoparan’da çocuklar artık bunu yazıp, evlerinin kapısına koyuyor. Bir avuç para için insanlara bunları yaşatmaya gerek yok. AKP yöneticileri aklınıza başınıza alın, bu garabeti durdurun" ifadelerini kullandı.