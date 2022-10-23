MSB, Pençe-Kilit Operasyonu’nda ele geçirilen silah sayısını açıkladı

23 Ekim 2022 Pazar, 13:11

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde süren Pençe-Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar ele geçirilen silahlara ilişkin bilgi verildi.

MSB’nin açıklaması şöyle:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’miz, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile terör örgütü PKK’ya büyük darbe indirdi. 6 aydır süren amansız bir mücadele ile teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, 17 Nisan’da başlayan operasyon ile bugüne kadar farklı nevide toplam bin 43 adet silahı da ele geçirdi.

Operasyon kapsamında; 2 adet SA-18 hava savunma füzesi, 40 adet tanksavar füzesi, 36 adet havan, 106 adet RPG-7 roketatar, 22 adet bombaatar, 50 adet Doçka uçaksavar, 31 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 85 adet PKMS makineli tüfek, 519 adet AK-47 piyade tüfeği, 79 adet M-16 piyade tüfeği, 73 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.”