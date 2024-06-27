MSB: PKK, Irak'ın kuzeyindeki ormanları ateşe verdi

Yayınlanma: 27.06.2024 - 20:07

Güncelleme: 27.06.2024 - 20:07

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe verdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyünde sivilleri kalkan yaparak birliklere havan atışı yaptıklarını ve yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe verdiğini belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyinde kaçacak delik bulamayan PKK'lı teröristler ormanları yakmaya başladı. Dergele köyüdeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere ve meskûn mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için hem köylüleri kalkan yapan hem de gizlenebilmek için ormanları ateşe veren teröristler, yıllardır yaptıkları gibi Irak kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor.

PKK'lı teröristler ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı' şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor. Teröristler aynı zamanda girdikleri köylerde etrafa ateş açarak sivillerin canlarını ve mallarını tehlikeye atıyor."



