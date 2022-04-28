MSB: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA
28 Nisan 2022 Perşembe, 09:55
MSB: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgelerinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

 


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