MSB: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

28 Nisan 2022 Perşembe, 09:55

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgelerinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.