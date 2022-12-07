MSB: Sınırdan kaçak geçmeye çalışan 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan’dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan sınırından yasa dışı geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 1'i PKK/KCK mensubu 7 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/HIsUqTyxKi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2022
Video Haberler
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
En Çok Okunan Haberler
-
- Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı
- Bakanlık asgari ücret anketini açıkladı
- Okulda grip salgını alarmı: Eğitime 5 gün ara verildi
- Fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı
- Asgari ücret için masaya oturacağı rakamı açıkladı
- 'Elleri dert görmesin' dedi, örnek gösterdi
- Almanya'da 'darbe' yapmak isteyen gruba operasyon
- 15 bin 551 taksi şoförüne ceza
- İYİ Parti'den yumruklu saldırı sonrası karar
- Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 10 puan önünde