MSB: Sınırdan kaçak geçmeye çalışan 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan’dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

DHA
07 Aralık 2022 Çarşamba, 16:25
MSB: Sınırdan kaçak geçmeye çalışan 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan sınırından yasa dışı geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 1'i PKK/KCK mensubu 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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