MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığı kaydedildi.
İncelemede, yakalanan kişilerden 4'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
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