MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

DHA
01 Aralık 2022 Perşembe, 15:29
MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı
Abone Ol google-news

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığı kaydedildi.

İncelemede, yakalanan kişilerden 4'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişinin yakalandığını bildirdi.


fetö Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler