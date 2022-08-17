MSB: Ukrayna'dan 4 gemi daha hareket etti

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:30

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi sürdüğünü ve bu sabah 4 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı planlandığı gibi sürüyor. Bu sabah itibarıyla ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti" denildi.

563 BİN 317 TON GIDA MADDESİ TAŞINDI

Karadeniz Tahıl Girişimi Ortak Koordinasyon Merkezi İlerleme Raporu'na göre, 1-15 Ağustos arasında 36 geminin hareketine izin verildi. Ukrayna'dan hareket eden 21 gemi ile toplam 563 bin 317 ton gıda maddesi taşındı.