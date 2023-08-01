MSB: Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2023
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı.
Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/dZxB68BSeS
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