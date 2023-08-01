MSB: Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:30
MSB: Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişinin hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 


MSB Milli Savunma Bakanlığı

İlgili Haberler

Son Dakika: MSB duyurdu... Bir asker şehit oldu!

Son Dakika: MSB duyurdu... Bir asker şehit oldu!
MSB acı haberi duyurdu: Askeri araç kazasında bir asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Askeri araç kazasında bir asker şehit oldu
Son Dakika: MSB duyurdu... Bir asker şehit oldu

Son Dakika: MSB duyurdu... Bir asker şehit oldu

En Çok Okunan Haberler