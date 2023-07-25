Son Dakika: MSB duyurdu... Bir asker şehit oldu!
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Özalp ilçesinde dün silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın müdahaleye rağmen kurtarılamadığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Van'da silah kazası sonucu Ulş.Söz.Er Ömer Cinkara'nın şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
"Özalp/Van’da 24 Temmuz 2023 tarihinde silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Ömer Cinkara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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