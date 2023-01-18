MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 17:54

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 17:55

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3 FETÖ üyesinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.