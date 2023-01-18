MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

DHA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 17:54
MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3 FETÖ üyesinin yakalandığını açıkladı. 

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 


MSB FETÖ üyesi fetö

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