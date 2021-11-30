MSB'den, ABD'nin yığınak yaptığı iddialarına yanıt

30 Kasım 2021 Salı, 13:14

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara, bakanlıkta aylık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kara, kasım ayında 17'si büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edildiğini, 169 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kara, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 5, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 529 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

'YUNANİSTAN'A SAHADA GEREKLİ KARŞILIK VERİLMEKTE'

Kara, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu içindeki tüm iyi niyetli ve samimi yaklaşımlarına rağmen Yunanistan'ın gerginliği tırmandırıcı, saldırgan söylem, tahrik ve hukuk tanımaz eylemlerine devam ettiğini belirtti.

Kara, "Yaptığımız tüm diyalog ve görüşme çağrılarımızın karşılığında Türkiye'ye karşı yönelttiği temelsiz suçlamalarını sürdürmektedir. Yunanistan, 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik 2 bin 321 (Gemi ihlal:1048, GASA iniş-kalkış:1.273) ihlal gerçekleştirmiştir. Yunanistan provokatif tutumunu gereksiz NAVTEX/NOTAM/NOTMAR ilanlarıyla da sürdürmektedir. 1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırası ile bayram/tatil dönemlerinde tatbikat-eğitim faaliyetlerinden kaçınılmasını kapsayan Moratoryum periyodunu 59 kez ihlal etmiştir. Yunanistan ayrıca, sahte tehdit algısı yaratarak, caydırıcılık sağladığı gerekçesiyle, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de bölge dışı ülkeleri de dahil ederek tatbikatlar düzenlemeye devam etmektedir. Yunanistanlı yöneticilerin hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmakta, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir" ifadelerini kullandı.

'YUNANİSTAN HEYETİNİ BEKLİYORUZ'

Kara, Yunanistan'dan beklentilerinin diyalog ve görüşme için koşullar öne sürmek yerine; uzlaşmaz, hukuk tanımaz tutumundan ve üçüncü tarafları sorunlara dahil etme çabalarından vazgeçmesi, uluslararası hukuk zemininde, iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve barışçıl yöntemlerle sorunların çözümüne yönelik samimi gayret göstermesi olduğunu kaydetti.

Kara, "Bu çerçevede, Güven Arttırıcı Önlemlere ilişkin görüşmelerin 4'üncü turu için davet ettiğimiz Yunanistan Savunma Bakanlığı heyetini Ankara'ya beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Defalarca ifade ettiğimiz gibi Türkiye hiç kimse için tehdit değildir. Aksine dost ve ortakları için güçlü, etkin ve güvenilir bir müttefiktir" ifadelerini kullandı.

ABD İLE GÖRÜŞMELER

Kara, Türkiye ile ABD arasında yüksek düzeyli savunma grup toplantısının 16-17 Kasım'da Washington'da gerçekleştirildiğini anımsatarak, "4 yıl aradan sonra yeniden yapılan toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalınmıştır" diye konuştu.

'GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde, Türkiye’nin Edirne sınırına 40 kilometre mesafedeki Dedeağaç'ta son dönemde ABD'de tarafından yapılan yığınaklama çalışmasına ilişkin soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin söz konusu sevkiyatları Atlantic Resolve Harekatı kapsamında yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler 2014 yılından itibaren yapılıyor. Stratejik intikal, lojistik faaliyetleri olarak icra edilen faaliyetlerdir. Daha önce Baltık üzerinden yapılan faaliyetler son dönemde Dedeağaç üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunlar ABD'nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını rotasyonel olarak Avrupa'ya getirip, belli bir müddet onlara buralarda eğitim verip daha sonra geri intikalini kapsayan rotasyonel faaliyetler. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklama söz konusu değil. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

F-35 İLE İLGİLİ İKİNCİ TOPLANTI

ABD'den F-16 tedariki konusunun Kongre'ye gittiği yönündeki bilgilerle birlikte F-35 konusundaki görüşmelere yönelik soru üzerine de "Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık. Onlar değerlendirme aşamasında. Bu konunun Kongre'ye gittiğinde nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz" açıklaması yapıldı. F-35'lerle ilgili ilk toplantının 27 Ekim'de Ankara'da yapıldığı hatırlatılarak, "İkinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak" denildi. Terör örgütüne yönelik Irak ile ortak bir operasyonun gündemde olup olmadığına yönelik soru üzerine ise "Sayın Milli Savunma Bakanımızın beraberinde Sayın Genelkurmay Başkanımız ile Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette terörle mücadele konusunda iş birliğine yönelik bir ortak anlayışa varılmıştı. O konuda teknik düzeydeki çalışmalar devamlı olarak yapılıyor. Irak ile terörle mücadele konusunda iş birliği yapılmaya devam ediliyor" ifadeleri kullanıldı.