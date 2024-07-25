MSB'den ABD'ye 'terör savunma sistemi' tepkisi

Yayınlanma: 25.07.2024 - 12:29

Güncelleme: 25.07.2024 - 13:06

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti.

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Son bir haftada, biri terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1521 olmuştur." dedi. Aktürk, 1521 teröristin 726'sının Irak'ın, 795'inin ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Ayrıca, etkin ve kararlı operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Habur'daki sınır karakoluna teslim olduğunu belirten Aktürk, "Terör inlerine kilit vurmayı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat, mayın ve yaşam malzemesi de ele geçirmiştir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcı sebebiyle yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 19 Temmuz'da şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet diledi.

66 BİN YASADIŞI GÖÇMEN ENGELLENDİ

Tuğamiral Aktürk, hudutların, cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz şekilde korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 102 olmuştur. Son bir haftada engellenen 834 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 66 bin 59'a ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Ayrıca, 17 Temmuz'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının, Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu Türkiye kara sularına iterek bölgeden ayrıldığının tespit edildiğini hatırlatan Aktürk, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır. " dedi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası harekat ve misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim-danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 22 Temmuz'da Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'ni, 24 Temmuz'da ise Pakistan Askeri Ataşesi'ni kabul ettiğini hatırlatan Aktürk, Bakan Güler'in yarın da Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi ile görüşeceğini ifade etti.

Aktürk, İsrail'in, uluslararası toplumun tüm çağrılarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararına rağmen Gazze'de insanlık dışı katliamlarına devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İsrail'in süregiden saldırıları ve İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklamaları Gazze'de devam eden çatışmaların bölgesel savaşa dönüşme ve yeni felaketlere yol açma riskini artırmaktadır. İsrail uçaklarının Yemen'e gerçekleştirdiği hava saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlik bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmektedir. 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması uluslararası hukukun gereğidir. Nitekim, Uluslararası Adalet Divanı da son kararında Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu net şekilde ortaya koymuştur."

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:

Bu kapsamda, 26 Temmuz-8 Ağustos arasında Moğolistan'da KHAAN QUEST, 30 Temmuz-9 Ağustos arasında ise İzmir'de Yıldırım Seferberlik tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Aden Körfezi'nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden teşkil edilen Birleşik Görev Kuvveti-151'in komutasını dün Bahreyn'de düzenlenen tören ile devralmıştır.

TCG Gaziantep firkateynimiz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında Ege Denizi'nde Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait Limnos ve Nikiforos Fokas gemileri ile eğitimler icra etmiştir. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapsamlı onarıma tabi tutulan ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona, 19 Temmuz'da ilk seyir tecrübesine çıkmıştır."

Aktürk, Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla 2015’te Tarık Bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığı, Aralık 2017'den itibaren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ettiğini hatırlattı.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde Deniz ve Hava Unsur Komutanlıkları teşkil edildiğini aktaran Aktürk, "Deniz Unsur Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak 2 adet Tuzla Sınıfı Karakol Gemimiz (TCG Kumkale ve TCG Kuşadası) için 26 Temmuz'da Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda uğurlama töreni yapılacak, Hava Unsur Komutanlığı için de 30 Temmuz'da 6 adet F-16 uçağımız Katar'a intikal edecektir." şeklinde konuştu.

SAVUNMA SANAYİ

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin, teknolojisi, tecrübesi, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini daha da artırdığını söyledi.

Aktürk, "Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, muhtelif miktarda, 'T-70 Genel Maksat Helikopteri' ile, 'Sabit Kanatlı Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracının (BAHA)' muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile BOTAŞ arasında 'Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi' üretilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştır." dedi.

DOĞAL AFETLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek vermeye devam ettiğini belirten Aktürk, "Rezerv Güç kapsamında, bugüne kadar 16 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 48 helikopter ile 968 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır." diye konuştu.

ABD'YE HASEKE TEPKİSİ

Bakanlık kaynakları, ABD'nin Suriye'ye Avenger Stinger hava savunma sistemlerini naklederek bunları terör örgütü PKK/YPG'ye verdiğine dair haberlere ilişkin şunları kaydetti:

"TSK, savunma ve güvenlik konusunda her gelişmeyi yakından takip etmektedir. ABD, bölgede bulunan kendi üslerinin hava savunmasını sağlamak maksadıyla Avenger Stinger hava savunma sistemleri göndermiştir. Müttefikimiz ABD'den beklentimiz, daha önce DEAŞ’la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG-SDG'ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması, bir terör örgütüyle işbirliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlaması ve terörle mücadelemize samimi destek vermesidir."

IRAK CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİNİN TSK'YA YÖNELİK İDDİASI

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in eşi Shanaz İbrahim Ahmed'in, TSK'nın operasyonlarının sivillere zarar verdiği iddiasının asılsız olduğu belirtilerek, bu açıklama ve ithamların, Irak'ın genelini yansıtmadığı açıklandı. Irak'ın PKK'yı yasaklı örgüt olarak ilan ettiği vurgulanarak, Türkiye'nin Irak ile asılsız iddialar üzerine diyalog geliştirmediği ifade edildi.

EGE'DE DENİZ YETKİ ALANI İHLALİ

Tuğamiral Aktürk'ün açıklaması sonrası bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ege Denizi'nde Türk deniz yetki alanını ihlal eden bir İtalyan bayraklı gemi nedeniyle gerginlik yaşandığı iddialarına ilişkin, Yunanistan tarafından 21 Temmuz'da söz konusu kablo döşeme gemisine ilişkin, bir kısmı Türkiye'nin deniz yeki alanlarına giren seyir duyuruları yayımlandığı belirtildi. Konuyla ilgili itiraz nitelikli seyir duyurularının yayımlandığı aktarıldı. 22 Temmuz'da söz konusu geminin Türk deniz yetki alanına girmemesi konusunda uyarıldığı ve Türk bayraklı gemilerle engellendiği vurgulandı. Daha sonra yapılan koordinasyon neticesinde, belirtilen koordinatlarda çalışma yapılmasına izin verildiği ve Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin refakatinde faaliyetin tamamlandığı kaydedildi.