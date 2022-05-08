MSB'den 'Anıtkabir' uyarısı: Sosyal medya hesabı yok
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Anıtkabir Komutanlığı adına açılmış bir sosyal medya hesabı bulunmadığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anıtkabir Komutanlığı'nın sosyal medya hesapları bulunmadığı, açılmış hesapların sahte olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"- Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır.
- Açılmış hesaplar ise sahtedir. Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye 'https://anitkabir.tsk.tr' adresinden ulaşabilir, 360 derece sanal tur yapabilir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz."
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