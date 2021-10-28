MSB'den 'F-35' açıklaması
Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.
İlgili Haberler
- ABD ile Türkiye'den F-35 anlaşmazlığı konusunda ilk toplantı
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet'in 'alkollü içecek' gideri ortaya çıktı
- 'Kötü bir haberim var' diyerek uyardı
- Zorunlu eğitim yaşı düşüyor
- Alman banka devinden kritik ‘Türkiye’ öngörüsü
- Saray'dan, bakanlara 'geçmiş olsun demeyin' talimatı
- Mart 2022 için korkutan dolar tahmini
- Bloomberg'ten kritik 'Türkiye' iddiası
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'linç' yanıtı
- Diyanet'ten 'alkollü içecek' açıklaması
- Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na videolu tehdit