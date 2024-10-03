MSB'den Lübnan'dan tahliyelere ilişkin yeni açıklama

Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:13

Güncelleme: 03.10.2024 - 12:27

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik bombalı saldırılarının ardından Türk yurttaşların bölgeden tahliyesine yönelik açıklama yaptı.

MSB ''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır'' ifadelerini kullandı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Ağrı'da meydana gelen araç kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'i anarak sözlerine başladı.

Aktürk, toplantıda şunları aktardı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 'kaynağında, sürekli ve kapsamlı' olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla; son bir haftada 58 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 107 (Irak 1.087 / Suriye: 1.020) olmuştur. Bu vesileyle dün (2 Ekim) Ağrı'da meydana gelen araç kazası sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında güvenliği sağlanan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 463 şahıs yakalanmıştır. 930 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 12’si terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 339’a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 79 bin 635 olmuştur.

BÖLGESEL VE KÜRESEL İLİŞKİLER

26 Eylül'de Türkmenistan'a resmî ziyarette bulunan Sayın Genelkurmay Başkanımız; Türkmenistan Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının katıldığı heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız, 27 Eylül’de Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki personeli kabul etmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı' kapsamında Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin (1 general, 2 subay) 10-11 Ekim tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaret etmesi planlanmaktadır. 10 Ekim 2023’te komutasını devraldığımız; NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getirdiğimiz Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevi 11 Ekim’de İtalya’ya devredilecektir. Ülkemiz; NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edecektir. Bu vesileyle 1 Ekim’de NATO Genel Sekreterliği görevini devralan Mark Rutte’yi kutluyor, Genel Sekreterlik görevini 10 yıl başarıyla yürüten Jens Stoltenberg’e bir kez daha teşekkür ediyoruz.

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E YÖNELİK SALDIRILARI

Bir yıla yaklaşan İsrail saldırıları neticesinde 41 binden fazla masum Filistinlinin öldüğü, yerlerinden edildiği, hastanelerin, okulların, dinî mekânların, kampların bombalandığı, salgın hastalıkların baş gösterdiği bir Filistin karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası hukuku ihlal eden İsrail’in, Filistin’in ardından Lübnan’a yönelik saldırıları bu krizin tüm bölgeye yayılması endişemizi haklı çıkarmıştır. Bölgemizdeki krizin yayılmasına yönelik bu saldırıların durdurulması için kalıcı önlemlerin alınması şarttır. Yerlerinden edilen masum insanlar, öldürülen çocuklar ve insani yaşam şartlarından mahrum bırakılanlar karşısında bu endişe verici şiddeti izlemeye devam eden uluslararası toplumu bir kez daha göreve çağırıyoruz.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ İLE ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda, Portekiz’de Repmus, İtalya’da Dynamic Mastermind, Gürcistan’da Sonsuzluk ve İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında Nusret-2024 tatbikatları başarıyla icra edilmiştir. Kocaeli’de Yıldırım Seferberlik, Romanya’da Sarmis, Birleşik Arap Emirliklerinde Falcon Strike, Hava Savunma Birliklerimiz tarafından Hava Savunma Komuta Kontrol, Konya’da Millî Anadolu Ankası tatbikatları gerçekleştirilmektedir. Yunanistan’da NATO Elektronik Harp Denemeleri (NEMO), Fransa’da Cutaway, Pakistan’da Indus Shield, Aliağa’da Müşterek Hava Savunma tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır.

SAVUNMA SANAYİ VE ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Yerli ve millî savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır. 2 - 6 Ekim tarihleri arasında Adana’da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz’e Millî Savunma Bakanlığı standı, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları dâhil çeşitli hava araçları ve askerî bandonun yanı sıra Bakanlığımıza bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve ASFAT ile katılım sağlanmaktadır. Bakanlığımızın stantları ile hava unsurlarımızın statik/dinamik gösterileri ve Armoni Mızıkası Komutanlığımızın konserine gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİN FAALİYETLERİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. Millî Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini kapsamındaki başvurular bugün (3 Ekim) sona erecektir. 26 Eylül’de başlayan 'Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2024 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini' ile, 30 Eylül’de başlayan 'Millî Savunma Bakanlığı Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Sözleşmeli Er Temini' başvuruları 13 Ekim’e, 2 Ekim’de başlayan 'Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesinde Görevlendirilmek üzere 2024 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini' başvuruları ise 20 Ekim’e kadar sürecektir. Şanlı ordumuzda görev yapmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye, ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden kararlılıkla çalışmaya devam edecektir."

''ENDİŞEMİZİN NE KADAR HAKLI OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR''

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail'in Lübnan'a saldırısı sonrası İran'ın da İsrail'i füzelerle vurması üzerine oluşan gerginliğin bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaliyle ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

"Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz. İsrail’in insanlık dışı ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeyi sürdürmektedir. Gelinen durum, İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı, bölge geneline yayılacağı endişemizin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir."

LÜBNAN'DAN TÜRK YURTTAŞLARIN TAHLİYESİ

Bakanlık kaynakları, Lübnan'daki Türk yurttaşların tahliye edilip edilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan’dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Halihazırda Lübnan’da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirme devletimizin ilgili kurumları tarafından yapılacaktır."

YUNANİSTAN'DAKİ TATBİKATTAN VAZGEÇİLDİĞİ İDDİALARI

Bakanlık kaynakları, TSK’nın Yunanistan’da gerçekleştirilen Ramstein Flag-2024 Tatbikatı’na katılmaktan vazgeçtiğine dair haberlere ilişkin "30 Eylül -11 Ekim 2024 tarihleri arasında, Yunanistan’da 13 NATO üyesi ülkenin katılımıyla Ramstein Flag-2024 Tatbikatı icra edilmektedir. Yunanistan’ın hazırladığı tatbikat planlama dokümanında FIR (Flight Information Region-Uçuş Malumat Bölgesi) hattını kendi hükümranlık alanı şeklinde gösterip uçuş planı talep etmesi üzerine gerekli girişimlerde bulunulmuş, NATO makamlarınca olumlu yaklaşım sergilenmesine rağmen ev sahibi Yunanistan’ın tutumunda ısrar etmesi nedeniyle tatbikata katılım sağlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

F-16 VE EUROFİGHTER TEDARİKİ

Bakanlık kaynakları, F-16 ve Eurofighter uçaklarının tedarikinde son duruma ilişkin şunları kaydetti:

"F-16 tedariğine ilişkin iki ülke arasındaki teknik görüşmeler planlandığı şekilde devam etmektedir. Herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz."