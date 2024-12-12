MSB'den 'Süleyman Şah Türbesi' açıklaması: Taşınacak mı?
Milli Savunma Bakanlığı, Süleyman Şah’ın türbesinin yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin açıklama yaptı.
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) bölgedeki operasyonlarının devam ettiğini ifade eden Bakanlık kaynakları, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir” dedi.
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