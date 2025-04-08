MSB'den 'Suriye'de çatışmasızlık hattı kurulacağı' iddiasına yanıt: 'İtibar edilmemeli'
MSB kaynakları, Türkiye ile İsrail'in, Suriye'de bir çatışmasızlık hattı kurulmasına yönelik görüşmeler yaptığı iddialarına ilişkin, "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Türkiye ile İsrail'in Suriye'de olası yanlış anlamaların ve askeri gerilimlerin önlenmesi amacıyla bir çatışmasızlık hattı kurulmasına yönelik görüşmeler yürüttüğü" iddialarının yer aldığı haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Kaynaklar, "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.
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