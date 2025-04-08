MSB'den 'Suriye'de çatışmasızlık hattı kurulacağı' iddiasına yanıt: 'İtibar edilmemeli'

MSB kaynakları, Türkiye ile İsrail'in, Suriye'de bir çatışmasızlık hattı kurulmasına yönelik görüşmeler yaptığı iddialarına ilişkin, "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" açıklamasını yaptı.

MSB'den 'Suriye'de çatışmasızlık hattı kurulacağı' iddiasına yanıt: 'İtibar edilmemeli'
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 08.04.2025 - 12:50

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Türkiye ile İsrail'in Suriye'de olası yanlış anlamaların ve askeri gerilimlerin önlenmesi amacıyla bir çatışmasızlık hattı kurulmasına yönelik görüşmeler yürüttüğü" iddialarının yer aldığı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Kaynaklar, "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.


İlgili Haberler

DEM Parti 'derhal açıklama' istemişti: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan

DEM Parti 'derhal açıklama' istemişti: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan "Türk SİHA'sı Suriye'de 9 kişiyi katletti" iddialarına yalanlama
İsrail, Türkiye'nin yerleşeceği iddia edilen üssü vurdu! MSB açıklama yayınladı... Suriye'de neler oluyor?

İsrail, Türkiye'nin yerleşeceği iddia edilen üssü vurdu! MSB açıklama yayınladı... Suriye'de neler oluyor?
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler