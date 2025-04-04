Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Yayınlanma: 04.04.2025 - 15:23

Güncelleme: 04.04.2025 - 15:23

Reuters haber ajansına konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi.

Bakan Fidan, İsrail saldırılarının Suriye'nin yeni hükümetinin, IŞİD terör örgütü ve diğer tehditleri caydırma yeteneğini zayıflattığını ifade etti.

İsrail'in Suriye'deki eylemlerinin gelecekte bölgesel istikrarsızlığa yol açtığını belirten Fidan, "Suriye İsrail ile belirli anlaşmalar yapmak istiyorsa bu onların işidir" dedi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak ile birlikte IŞİD'e karşı bölgesel bir platform oluşturmak istediğini dile getirdi.

Fidan, ABD-İran gerginliği hakkında sorulan soruya yant olarak, diplomasinin gerekli olduğunu ve Türkiye'nin, İran'a yönelik herhangi bir saldırı görmek istemediğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Çarşamba günü (2 Nisan) Suriye’nin Şam, Hama ve Humus kentlerinde bulunan askerî üs ve tesislere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre saldırılar, Hama’daki askerî havaalanını neredeyse tamamen yok ederken, onlarca sivil ve askerin de yaralanmasına yol açtı.

Reuters’a konuşan Hama merkezli bir askeri kaynak, hava üssüne yönelik gerçekleştirilen yaklaşık on iki saldırı ile pistler, kule, silah depoları ve hangarların imha edildiğini belirtti.

Kaynak, “İsrail, Hama hava üssünü tamamen yok etti. Bu, ülkenin askerî kapasitesini sistematik şekilde ortadan kaldırmaya yönelik bir bombardımandır" dedi.

Reuters, İsrail'in ayrıca, Humus'taki T-4 (Tiyas) hava üssünü hedef aldığını açıkladı. Bu üssü önemli kılan ise geçen hafta basına yansıyan, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üsse yerleşme planları yaptığına' dair iddialar.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 3 Nisan'da, bu iddialara ilişkin yapılan açıklamada,"Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.