MSB’den tahıl sevkiyatı açıklaması: 2 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Belize bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan geminin Çernomorsk’tan Tekirdağ’a, 60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bandralı geminin de Yuzni’den İran’a gitmek üzere hareket ettiğini duyurdu.

İHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 09:31
MSB’den tahıl sevkiyatı açıklaması: 2 gemi daha hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Belize bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan SORMOVSKY isimli gemi Çernomorsk’tan Tekirdağ’a, 60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bandralı STAR LAURA isimli gemi de Yuzni’den İran’a gitmek üzere hareket etti" denildi.


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