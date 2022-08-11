Ukrayna'daki tahıl sevkiyatına kötü hava engeli

Tahıl sevkiyatı için bugün Çornomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava şartları nedeniyle seyre başlayamadı.

AA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 09:47
Ukrayna'daki tahıl sevkiyatına kötü hava engeli
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tahıl sevkiyatı için bugün Çornomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna'ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.


Tahıl tahıl sevkiyatı Sornomorsk Limanı

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