MSÜ 2024 başvuru ekranı açıldı mı? 2024 MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ başvuru ekranı ne zaman açılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavıyla ilgili ayrıntılar belli olmuştu. MSÜ başvurularının başlamasına saatler kala gözler başvuru ekranı ve kılavuzuna çevrildi. Peki, 2024 MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ başvuru ekranı ne zaman açılır?
ÖSYM tarafından 3 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için geri sayım sürüyor. Peki, 2024 MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ başvuru ekranı ne zaman açılır?
MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
MSÜ BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ kılavuzunda yer alacak. Adaylar kılavuza 3 Ocak 2024 tarihinden itibaren ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek.
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