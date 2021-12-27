MuayThai şampiyonu İzmir'den

27 Aralık 2021 Pazartesi, 13:09

İzmir’de düzenlenen Ege Bölgesi Muay Thai şampiyonasında Bostanlıspor 4 sporcusu ile mücadele etti ve 1 şampiyonluk, 3 ikincilik kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Tarık Ziya Şenaraz, yıldızlar 40 kiloda rakibini nakavtla yenerek şampiyon oldu.

57 kilo alt gençlerde İsmail Ege Gürece finalde ilk iki seti almanın rahatlığıyla son rauntta hata yapınca maçı rakibine son yumrukla verdi ve şampiyonluğu kaçırarak ikincilikle yetindi.

Alt Gençler 71 kiloda Furkan Özuslu ilk devre iyi dövüşmesine karşın ikinci ve son rauntta rakibinin tecrübesine ayak uyduramayınca maçtan yenik ayrılıp 2'nci oldu.

Alt Gençler 81 kiloda ise Samet Öner’in çıkan omuzundaki ağrıların sonucunda verilen doktor raporuna göre finale çıkamayınca ikincilik madalyası ile teselli buldu.

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, antrenör Aytaç Uyanıker ve sporcularını tebrik ederek, “Yılın son şampiyonluğunu bize inanılmaz destek veren ve her zaman kulübümüzün yanında olan sporcu Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ve ASO’nun sporcu, sporu seven müdürü Suat Korkmaz’a hediye ediyoruz” dedi.

Antrenör Aytaç Uyanıker, tecrübesiz olmalarına karşın ringde büyük başarıya imza atan Bostanlıspor’un bu branşta senini Türkiye Şampiyonası’nda da daha gür olarak duyuracağını söyledi. Uyanıker, “Bize her konuda destek veren ve arkamızda duran, her maçımızda bizimle yakından ilgilenen, sporun ve sporcunun en büyük dostu başkanımız Avni Erboy’a sonsuz teşekkürler” dedi.