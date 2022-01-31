Mübadelenin 99. yılında 'barışın sesi' İzmir'den yankılandı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 10:51

Türkiye ile Yunanistan arasındaki mübadele anlaşmasının 99’uncu yıldönümü, 29-30 Ocak tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İzmir Uluslararası İki Yaka Sanat Günleri” ile anıldı. Ege Denizi'nin iki yakasının değerlerini, ortak kültürünü ve geçmişini söyleşi, konser ve sanat etkinlikleri ile yaşatan program, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Mübadele Korosu eşliğinde Anafondan ve Okeanos Orkestrası konseri ile son buldu.

Geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra organizasyona katkı sunan Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu Genel Başkanı Zafer Yusuf Güzelkasap, Balkan göçmenleri dernek ve federasyon temsilcileri ve İzmirli sanatseverler katıldı.

Programın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak iki yakayı sanatla buluşturan etkinliklere ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu ifade ederek, “Muhacirlik ve mübadele kavramlarının içinde savaşların paramparça ettiği yaşamlar var. Balkanlar ve Anadolu arasında yazılan özlem ve ayrılık, acı ve gözyaşı dolu gerçek yaşam hikayeleri var. İşte bu yüzden göç ve mübadeleyi sözlükler değil, halkın türküleri anlatır. Şiirler, romanlar anlatır. Benim de köklerim Balkanlar’da ve ben Priştineli Mustafa Sabri'nin torunu olmaktan onur duyuyorum. Bu ortak coğrafyayı paylaştığımız kardeş halklar, tarihte ne yaşarsa yaşasın, birbirlerine her zaman yüreklerini açmış, sevgilerini korumaya devam etmiş. En büyük temennim, üzerinde yaşadığımız bu ortak coğrafyada, geçmişte yaşanan acı lar ve savaşların değil, yalnızca barışın hüküm sürmesi” dedi.

“İYİLİKTE YARIŞACAĞIZ”

Konuşmasında, Selanik doğumlu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözlerinin altını çizen Soyer, “Barış için birbirimize ne kadar sarılsak az. Vücutlarımızın hayatta kalması için nasıl ki ekmek ve suya ihtiyacımız varsa, toplumumuzun ayakta kalması için de barış ve kardeşliğe muhtacız. Bunun için, iyilikte yarışacağız. Bütün haksızlıklara ve yoksulluğa karşı, bu topraklarda adaleti ve refahı yeniden tesis edebilmek için sadece ve sadece iyilikte yarışacağız. Bu kentin Belediye Başkanı olarak diyorum ki, bu ülkenin insanlarını da toprağını da üzerinde yaşayan her bir canlıyı da çok seveceğiz. Ama vatan sevgisini de kimsenin tekeline bırakmayacağız. Mübadelenin 99. yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, İzmir’in iyilik yarışının nişanıdır. Bu nedenle 2022 yılını İzmir için ‘barış yılı’ ilan etmeye karar verdik. Göreceksiniz, barış içinde yaşamanın huzurunu ve gücünü İzmir’de daima yaşayacağız” diye konuştu.

SANATIN DİLİ YOK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mübadele Korosu ve Okeanos Orkestrası’nın performansıyla başlayan konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konser Grup Anafondan’ın performansı ile şölene dönüştü. Grup iki yakanın acıyı ve sevinci harmanlayan eserlerini Türkçe ve Rumca seslendirdi. Misafir sanatçılar Afroditi Bompora, Fani Kavoura, Fonteini Christina Rentzi ve Andreas Sarantidis'in buzuki performansları, mübadele korosunun eşsiz yorumuyla buluştu. Şarkıların yanı sıra sahne iki yakanın halk danslarıyla da renklendi.

'NAİM SÜLEYMANOĞLU' ÖRNEĞİ

Gecenin kapanışında ise Başkan Soyer, konuk sanatçılara ve orkestra adına Şef Evrim Ateşler’e çiçek takdim etti. Evrim Ateşler, milli halter şampiyonu Naim Süleymanoğlu’un vefatında tabutunun başında nöbet tutan ve Süleymanoğlu'nun aktif sporculuk hayatında en büyük rakibi olan Yunan Halterci Valerios Leonidis’in hikayesini anlatarak “Sevgi, barış ve dostluk elbet kazanacak” dedi.