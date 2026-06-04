Mücadele sonuç verdi: Özel İtalyan Lisesi'ndeki 123 günlük grev sona erdi

Yabancı öğretmenlerle aralarındaki ücret farkının ortadan kaldırılması, haklarının verilmesi istemiyle greve başlayan Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri 123 gün sonra uzlaşma sağladı. Euro cinsinden maaşlarına 2026 için yüzde 25, 2027 ve 2028 için de yüzde 5'lik artış sağlanan öğretmenler lise önünde bir açıklama yaptı. Edebiyat öğretmeni Fırat Aydın, "Biz öğrencilerimizi çok özledik... Sınıflarımızdaki o hayat dolu enerjiyi, birlikte kurduğumuz hayalleri, paylaştığımız her dakikayı çok özledik. Biz öğrencilerimize adaleti, dürüstlüğü ve hak aramayı sadece kitaplardaki sayfalardan okuyamazdık; gerektiğinde yan yana durarak, birbirimizin elini tutarak direnmeyi, umut etmeyi onlara göstermek zorundaydık" dedi.

Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin 123 gündür sürdürdüğü grev görüşmelerde anlaşma sağlanması üzerine sona erdi. Lise önünde yapılan açıklamada öğretmenlerin kazanımları hakkında bilgi verildi, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Direne direne kazandık" sloganları atıldı.

Tez Koop-İş Sendikası Özel İtalyan Lisesi Temsilcisi edebiyat öğretmeni Fırat Aydın'ın verdiği bilgiye göre euro cinsi maaşlarda 2026 yılı için yüzde 25, 2027 ve 2028 için de yüzde 5 artış sağlandı. Diğer kazanımlar ise şöyle:

Maaş karşılığı haftalık 40 ders üzerinden düzenlenen sözleşmeler 20 ders üzerinden düzenlenecek.

20 ders saatinin üzerinde yapılacak dersler ek ders ücreti olarak ödenecek.

Nöbet görevi için haftalık 4 saate kadar ek ders ücreti ödenecek.

Her bir referans yılının Aralık ayında (2026, 2027 ve 2028), öğretmenlere son alınan maaşa kıyasla %25 daha yüksek tutarda ek bir maaş (13. maaş) ödenecek.

2025 yılına ilişkin telafi amacıyla, Türk öğretmenlere o yıl alınan son brüt maaş tutarında 2 ek maaş ödemesi yapılacak.

Öğretmenlere her yıl, 2026 yılı için net 1.200 Euro değerinde "Sodexo tipi öğretmen kartı" verilecek. Bu tutar 2027 ve 2028 yıllarında %5 oranında arttırılacak.

Öğretmenin haklı neden veya geçerli sebep bulunmaksızın iş sözleşmesinin feshi halinde, işe iade davasının öğretmen lehine sonuçlanması şartına bağlı olarak, 16 aylık ücret tutarında ek bir tazminat ödenmesi öngörülecek.

"BÜYÜK BİR MUTLULUKLA SINIFLARIMIZA DÖNÜYORUZ"

Grevin sona ermesiyle okulun önünde yapılan açıklamada da konuşan Fırat Aydın, "Biz öğrencilerimizi çok özledik... Sınıflarımızdaki o hayat dolu enerjiyi, birlikte kurduğumuz hayalleri, paylaştığımız her dakikayı çok özledik. Biz öğrencilerimize adaleti, dürüstlüğü ve hak aramayı sadece kitaplardaki sayfalardan okuyamazdık; gerektiğinde yan yana durarak, birbirimizin elini tutarak direnmeyi, umut etmeyi onlara göstermek zorundaydık. Bugün, işte bu onurlu duruşun karşılığını bulmasının getirdiği o büyük mutlulukla sınıflarımıza dönüyoruz. Bu başarı, tek başına yürünemeyecek bir yolun, örgütlü mücadelenin bize sağladığı o muazzam ve birleştirici gücün en güzel kanıtıdır. Yan yana durduğumuzda kalplerimizin nasıl aynı ritimle çarptığını ve neleri güzelleştirebileceğimizi gördük" dedi.

Tez Koop-İş Sendikası İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı Selahattin Karakurt tarafından okunan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"BAŞIMIZI ÖNE EĞMEDİK, DİS ÇÖKMEDİK"

"Bugün bu alanda sadece bir basın açıklaması okumuyoruz; Tez-Koop-İş Sendikası olarak, tam 123 gündür bu kapıyı adaletin ve inancın kalesi yapan sizlerin, Türk öğretmenlerinin o büyük ve sarsılmaz zaferini tüm Türkiye’ye ilan ediyoruz!

Tam 123 gün... Dile kolay! Bu okulun kapısında, kışın en zifiri soğuğunda, ayazda, yağmurda, o çadırın altında birbirimize sarılarak, sendikamızın çatısı altında kenetlenerek direndik. Önümüze barikatlar kurdular, bizi yalnızlaştırmaya çalıştılar, hakkımızı arıyoruz diye bizi suçladılar ama bir milim bile eğilmedik! Başımızı öne eğmedik, diz çökmedik! Öğretmen ders verir, ama asla boyun eğmez dedik. O çadırda yaktığımız adalet meşalesini, bugün hep birlikte zaferin kalbine taşıdık! Haklıydık kardeşlerim, sonuna kadar haklıydık ve sendikal gücümüzle biz kazandık!

Hatırlayın yola çıktığımız o ilk günü... Biz bu mücadeleye neden başladık? Türk öğretmenleri olarak daha ağır bir ders yükünün altında ezilmeye, kötü çalışma koşullarına ve mesleki standartlarımızın yok sayılmasına karşı 'Artık yeter!' demek için çıktık. Son üç yıldır dondurulan, enflasyon karşısında eriyen ücretlerimize, uğradığımız o haksız ayrımcılığa karşı inançla yürüdük. Ve bugün, o inancın karşılığını aldık!

"EŞİTLİĞİ PROFESYONEL SAYGINLIĞIMIZI YERLEŞTİRDİK"

Varılan uzlaşmayla, hem okuldaki ayrımcılığa son veren hem de mali haklarımızı güvenceye alan emsal niteliğinde bir anlaşmaya vardık. Artık Türk öğretmenleri bu okulda uluslararası standartlarda çalışma koşullarına ve hakkaniyetli bir ek ders sistemine kavuşmuştur. Bu çetin müzakerelerin sonucunda, çalışma koşullarımız adil ve mesleki standartlara uygun hale getirilmiş, emeğimizin hak ettiği kurumsal ve profesyonel statü güvence altına alınmıştır. Biz sadece bir ücret sözleşmesi imzalamadık, biz bu okulda adaleti, eşitliği ve profesyonel saygınlığımızı yerleştirdik!"

Tez-Koop-İş Sendikası çatısı altında birleşme çağrısı da yapan Karakurt, şöyle devam etti:

"GERÇEK DERS HAYATIN KALBİNDE VERİLİR"

"Değerli dostlar, herkes başını kaldırsın ve şu okula bir baksın! Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri artık sınıflarına başı dik, onuru tescillenmiş olarak giriyor! Evet, bu süreçte öğrencilerimiz derslerinden uzak kaldılar. Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki gerçek eğitim, dört duvar arasına, soğuk duvarlara sıkıştırılmış müfredatların çok ötesindedir. Gerçek ders, hayatın bizzat kalbinde, o büyük yol ayrımlarında verilir ve öğrenilir. Bu 123 gün boyunca şu okul kapısının önünde filizlenen direniş, o çocuklar için sınırları ve sınıfları aşan, ömür boyu unutamayacakları muazzam bir hayat dersine dönüşmüştür. Çünkü onlar adaletin kitabi bir bilgiden ibaret olmadığını, hayatın içinde nasıl kazanılacağını gördüler. Bu direniş, yarın kendi hayatlarında karşılarına çıkacak haksızlıklara karşı onlara en büyük mücadele rehberi olacaktır. Bu mücadelenin ve oluşan bu büyük sosyal dayanışmanın en güzel kazanımlarından biri de geleceğimiz olan o çocukların hafızasına kazınan bu haysiyet dersidir!"

Karakurt, direnişlerine destek siyasi parti, sendika temsilcileri ile yurttaşlara da teşekkür etti.