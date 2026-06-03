Özel İtalyan Lisesi’nde grev sonuç verdi: Sendikanın talep ettiği tutanak imzalandı

Türk öğretmenlere yönelik ayrımcılık nedeniyle yaklaşık 3 ay önce başlayan grevde önemli bir noktaya gelindi.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenlere yapılan adaletsizliğe karşı çıkan TEZ-KOOP-İŞ sendikasına bağlı öğretmenler tarafından başlatılan grev 123. günde sonuç verdi. TEZ-KOOP-İŞ’ten yapılan açıklamada “Grevimiz, bugün hukuki bağlayıcılığı olan tutanağın imzalanmasıyla sona eriyor. Okul yönetimi, grevimizin resmi ve hukuki olarak sona erebilmesi için gerekli olan resmi tutanakları imzalamış, sendikamıza ve Çalışma Bakanlığı'na iletmiştir” denildi.

“İLK ÖĞRETMEN GREVİ”

Sendika, süreçte destek olan herkesi grevin yasal bitiş saati olan 4 Haziran 2026 Perşembe günü saat 11.00’de okulun önünde yapılan basın açıklamasına çağırırken öğretmenlerin açıklamanın ardından saat 12.00’de sınıflara döneceği belirtildi. Son gelişme sonrası Cumhuriyet’e konuşan Özel İtalyan Lisesi Grev Gözcüsü ve okulun tarih öğretmeni İlhan Gülek “Türkiye’nin ilk öğretmen grevinin hikayesiydi bu” ifadelerini kullandı.

“İMKANSIZ DENİLEN BİR YOLDU”

“Yaşadığımız tüm zorluklara ve baskılara rağmen, grevin sona erdirilmesi için gerekli resmi tutanaklar bizim istediğimiz gibi imzalandı ve sendikalı olarak işimizin başına dönüyor, öğrencilerimize kavuşuyoruz” diyen Gülek, “Hikayemiz, ülkemizin İşçi, emekçi sınıfı için mutlu bitti. Biz ilktik. Umarız eğitim emekçileri için imkansız denilen bir yolu açmışızdır” temennisinde bulundu.