Can Atalay’ın ismi ‘Milletvekilliği Sona Erenler’ bölümünde!
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay TBMM’nin sitesinde ‘Milletvekilliği Sona Erenler’ bölümüne eklendi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki karar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde okundu ve Atalay'ın vekilliği düşürüldü.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kararı okuduğu sırada bazı milletvekilleri söz konusu kararı protesto etti.
Bozdağ'ın önüne 'Can Atalay'a özgürlük' yazılı dövizler yerleştirilirken bir milletvekili Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlatıldı.
Kararın okunmasıyla TBMM’nin sitesi de Can Atalay’ın vekilliği hakkındaki bilgiyi sitesinden güncelledi.
Sitede, vekillik yemini bile yaptırılmayan Atalay’ın ismi hemen ‘Milletvekilliği Sona Erenler’ bölümüne eklendi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker’in eşinden yeni fotoğraf
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- İzmir ilçe adayları belli oldu
- Başkentte hilafet çağrısı!
- Ahmet Türk resmen duyuruldu
- ‘Aday gösterilirse istifa ederiz’
- CHP'nin İzmir adayından ilk paylaşım!
- O ilde seçim ‘bıçak sırtı’
- Kar yağışı ve fırtına geliyor!
- Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı