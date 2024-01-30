Can Atalay kararına tepki yağıyor: ‘Herkesi tepki göstermeye davet ediyoruz’

Yayınlanma: 30.01.2024 - 19:44

Güncelleme: 30.01.2024 - 19:44

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hakkındaki karar TBMM Genel Kurulunda AKP'li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından okutuldu. Böylece Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü.

Karara siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerinden tepki yağdı.

“TEPKİ GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel şu paylaşımı yaptı:

“Bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz.

Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz!”

Bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz.



Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz!#CanAtalay pic.twitter.com/qYCw9QEn9o — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 30, 2024

“HERKES MİLLETE HESAP VERİR”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

“Hiç kimsenin iradesi milletin üstünde değildir. CanAtalay, Hatay’ın seçilmiş milletvekilidir. Kendini hukukun, meclisin, anayasanın, millet iradesinin üstünde gören herkes eninde sonunda millete hesap verir.”

Hiç kimsenin iradesi milletin üstünde değildir. #CanAtalay, Hatay’ın seçilmiş milletvekilidir. Kendini hukukun, meclisin, anayasanın, millet iradesinin üstünde gören herkes eninde sonunda millete hesap verir. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 30, 2024

CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise “FETÖ terör örgütü liderine "kıymetli değerimizdir" diyenlerin okuttukları karar, millet vicdanında hükümsüzdür. Millet iradesine darbe yapanlara GEÇİT YOK! Can Atalay, milletin vekilidir!! Demokrasiye, hukuka ve adalete sonuna kadar sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

FETÖ terör örgütü liderine "kıymetli değerimizdir" diyenlerin okuttukları karar, millet vicdanında hükümsüzdür. Millet iradesine darbe yapanlara GEÇİT YOK! Can Atalay, milletin vekilidir!! Demokrasiye, hukuka ve adalete sonuna kadar sahip çıkacağız. #CanAtalay — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 30, 2024

“SEÇİLENLERİN HÜRRİYETİNİN TEHDİT EDİLMESİDİR”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Artık bu iktidarı tanıyamıyorum. Birlikte her türlü yasağa, baskıya, engellemeye karşı mücadele ettiğimiz; demokrasinin tesisi, milli iradenin egemenliği, düşünce ve inanç özgürlüğü için omuz omuza mesai harcadıklarımız, o koltuklarda oturanlar olamaz. Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararı verdiği Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, seçmen özgürlüğünün ipotek altına alınması, seçilenlerin hürriyetinin tehdit edilmesidir. Bu kararı alanları kınıyorum!"

Artık bu iktidarı tanıyamıyorum. Birlikte her türlü yasağa, baskıya, engellemeye karşı mücadele ettiğimiz; demokrasinin tesisi, milli iradenin egemenliği, düşünce ve inanç özgürlüğü için omuz omuza mesai harcadıklarımız, o koltuklarda oturanlar olamaz. Anayasa Mahkemesi’nin “hak… — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 30, 2024

"ATALAY CEZAEVİNDE DEĞİL TBMM'DE OLMALIDIR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, "Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı vermiştir. Can Atalay, cezaevinde değil TBMM'de olmalıdır. TBMM'nin, Can Atalay'ın Milletvekilliğini düşürmesi yanlıştır" ifadelerine yer verdi.

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı vermiştir. Can Atalay, cezaevinde değil TBMM'de olmalıdır. TBMM'nin, Can Atalay'ın Milletvekilliğini düşürmesi yanlıştır. — Muharrem İNCE (@vekilince) January 30, 2024

"MİLLİ İRADE HİÇE SAYILMIŞTIR"

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Bugün Can Atalay hakkında verilen hükmün Gazi Meclisimizde okunmasıyla milletvekilliği düşürülmüştür.

Öncelikle İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına uymaksızın hukuk aleminde yoklukla malul olan ve uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde izahı mümkün olmayan bir karara imza atarak bu hukuksuzluğun aracısı olmuşlardır.

Türk yargı sisteminde ikibaşlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM’de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir.

Anayasal hakların kullanılmasını temin etmek görev ve sorumluluğunu taşıyan siyasi iktidarın bu anlayışıyla başta Hatay halkı olmak üzere milli irade hiçe sayılmıştır.

Unutanlara hatırlatmak gerekir ki: Türkiye Cumhuriyeti; meşruiyetini Anayasa’dan alan bir hukuk devletidir.

Bu kapsamda İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

??KAMUOYUNA



Bugün Can Atalay hakkında verilen hükmün Gazi Meclisimizde okunmasıyla milletvekilliği düşürülmüştür.



Öncelikle İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına uymaksızın hukuk aleminde yoklukla malul olan ve… pic.twitter.com/SXSVUGERhZ — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) January 30, 2024

HATİMOĞULLARI: "TBMM TARİHİNE KARAR BİR LEKE DAHA BULAŞMIŞTIR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hatay halkının vekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi siyasi darbedir! Saray'ın talimatıyla alınan bu kararla TBMM tarihine kara bir leke daha bulaşmıştır. TBMM'de okunan karar yok hükmündedir. Siyasi rehine olarak cezaevinde tutulan Can Atalay halkın vekilidir. Hiçbir siyasi darbe bu gerçeği değiştiremez!"