Mücella Yapıcı'dan 'çıplak arama yok' diyen Bakan Tunç'a yanıt: 'Size kazandığım dava dosyasını göndereyim'

Yayınlanma: 08.04.2025 - 13:35

Güncelleme: 08.04.2025 - 13:35

Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı ile kızı Cansu Yapıcı’yı çıplak aramaya maruz bırakan üç polisin, “işkence ve eziyet” suçlamasıyla yargılandığı davada karar 17 Ekim 2024 tarihinde açıklanmıştı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Mücella Yapıcı ve Cansu Yapıcı’nın avukatı Gülyeter Aktepe ve sanık polislerin avukatları hazır bulunmuş, başka suçtan tutuklu olan sanık polislerden Levent Mustafaoğlu, duruşmaya bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlanmıştı.

2 POLİS MAHKUM OLMUŞTU

Kararını açıklayan mahkeme heyeti 1 sanığın beraatına, 2 sanığın ise "görevi kötüye kullanmak" suçundan önce 6 ay hapisle cezalandırılmasına, cezanın takdir indirimi uygulanarak 5'er ay hapis cezasına çevrilmesine karar vermişti.

Mahkeme ayrıca hükmün açıklamansının geri bırakılmasını da kararlaştırmıştı.

19 Mart Operasyonuyla, başta CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan gösterilerde gözaltına alınan 800'e yakın kişiden bazılarının gözaltında kötü muamele gördüklerini iletmeleri üzerine konu kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da şu açıklamayı yaptı:

BAKAN 'YOK' DEDİ, MARUZ KALAN 'MAHKUMİYET KARARINI' ANIMSATTI

“Usule aykırı arama gibi bir durum söz konusu olamaz. Bir kere bizim mevzuatımız açık. Ceza infaz kurumlarının yönetimine dair ve ceza tedbir infazına ilişkin kanunlarımız ve yönetmeliklerimiz var. Bu yönetmelikler gereğince yapılan uygulamalar söz konusu. Bu, bütün dünyada geçerli olan, detaylı arama dediğimiz, birilerinin ‘çıplak arama’ şeklinde ifade ettiği hususlar. Ülkemizde kesinlikle ‘çıplak arama’ gibi bir durum söz konusu değildir, olamaz.

"62 YAŞINDA GÖZALTINDA MARUZ KALDIĞIM ÇIPLAK ARAMA İŞKENCESİNİ ÖMRÜM BOYUNCA UNUTAMAM"

Mücella Yapıcı da, bakanın açıklaması üzerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Öyle mi Sayın Bakan ???" diye soran Yapıcı, "O zaman size kazandığım çıplak arama dava dosyasını göndereyim... Eğer samimiyseniz sizin bilginiz olmadan bu işlemi yapan görevlileri azlediniz! Not: 62 yaşında Gezi nedeniyle gözaltında maruz kaldığım çıplak arama işkencesini ömrüm boyunca unutamam." ifadelerini kullandı.