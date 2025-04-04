Emniyet'ten 'gözaltındaki kadınlara çıplak arama ve cinsel taciz' açıklaması: 'Bu iftiraları yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur'
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel cinsel taciz iddialarının asılsız ve iftira olduğu savunuldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yapılan “Gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı” şeklindeki paylaşımların asılsız ve teşkilatı yıpratmaya yönelik iftiralar olduğu savunuldu.
Ayrıca açıklamada, "Bu iftiraları atanlar ve yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.
Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı' şeklindeki paylaşımlar, asılsız ve teşkilatımızı yıpratmaya yönelik iftiralardan ibarettir. Gözaltına alınan şahısların aranması ‘yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği’ ile ‘adli ve önleme arama yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.
Teşkilatımız tüm bu iş ve işlemleri, yukarda beirtilen yönetmeliklerin çizdiği çerçevede büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yerine getirmektedir.Bu iftiraları atanlar ve yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur."
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