Mücella Yapıcı'dan tahliye sonrası ilk açıklama: Burada canlarımı bıraktım çıktım

Yayınlanma: 28.09.2023 - 21:11

Güncelleme: 28.09.2023 - 21:15

Yargıtay, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ile Can Atalay’ın da arasında olduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onadı, 3 sanık hakkındaki hükümler bozuldu. Mücella Yapıcı’nın tahliyesine karar verildi. Mücella Yapıcı, kısa bir süre önce serbest bırakıldı.

Yapıcı, cezaevinden çıktıktan sonra, kendisini bekleyen arabaya binmeden önce şöyle konuştu:

“Hiçbirimizin suçu yoktu. Bu nasıl bir adalet anlayabilmiş değilim. Ben burada canlarımı bıraktım çıkıyorum. İçeride olan canlarımızı bir an önce çıkarmamız lazım. Böyle bir adaletsizliği hak etmiyor bu ülke”