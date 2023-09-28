Mücella Yapıcı'dan tahliye sonrası ilk açıklama: Burada canlarımı bıraktım çıktım
Gezi davasında tahliye kararı verilen Mücella Yapıcı serbest kaldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Bu nasıl bir adalet anlayabilmiş değilim. Ben burada canlarımı bıraktım çıktım. İçeride olan canlarımızı bir an önce çıkarmamız lazım" ifadelerini kullandı.
Yargıtay, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ile Can Atalay’ın da arasında olduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onadı, 3 sanık hakkındaki hükümler bozuldu. Mücella Yapıcı’nın tahliyesine karar verildi. Mücella Yapıcı, kısa bir süre önce serbest bırakıldı.
Yapıcı, cezaevinden çıktıktan sonra, kendisini bekleyen arabaya binmeden önce şöyle konuştu:
“Hiçbirimizin suçu yoktu. Bu nasıl bir adalet anlayabilmiş değilim. Ben burada canlarımı bıraktım çıkıyorum. İçeride olan canlarımızı bir an önce çıkarmamız lazım. Böyle bir adaletsizliği hak etmiyor bu ülke”
En Çok Okunan Haberler
-
- Wagner uçağı pistten çıktı
- Şirinevler'de patlama!
- Bir yandan MHP öte yandan Menzil...
- AYM'den ek MTV kararı!
- Cumhurbaşkanlığı’ndan tek cümlelik cevap geldi
- Gezi davasında karar!
- İşte İYİ Parti'nin AKP planı!
- Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapmıştı
- Canan Karatay'dan erkeklere kötü haber
- Sel, yıldırım, su baskını...