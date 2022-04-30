Mücella Yapıcı'nın kardeşi Bakırköy Cezaevi önünde konuştu: Onur duyuyorum ablamla

30 Nisan 2022 Cumartesi, 16:25

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kadınlar, Gezi tutukluları Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde bir araya geldi.

MÜCELLA YAPICI'NIN KIZI: DIŞARIYI ÇOK MERAK EDİYORLAR, MORALLERİ GAYET YERİNDE

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunan yüksek mimar Mücella Yapıcı'nın kızı Cansu Yapıcı, eylemde bir konuşma yaptı. “Ben aslında size içeriden mesaj iletmek için söz aldım” diyen Yapıcı şunları belirtti:

“Perşembe günü Mücella ve Çiğdem'i gördük. Moralleri gayet yerinde, sağlıkları iyi. Dimdik duruyorlar. Orada bir sistem kurmuşlar. Çok selamları var. Dışarıyı çok merak ediyorlar. Bugün burada olduğumuzu biliyorlar, heyecanla bekliyorlardı. Morallerinin yüksek olduğunu, içeride, bu karanlık bitene kadar kendi sağlıklarını ve morallerini yüksek tutmaya devam edeceklerini söylediler.

Mücella Yapıcı, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için rapora başlamış bile. Çiğdem de göçmenlerle ilgili neler yapılabilir buna kafa yormaya başladı. Siz dışarıda sağlam durun biz burada iyiyiz, mücadeleye devam diyorlar. Gezi'nin bakiyesini yüklenmekten de onur duyduklarını söylüyorlar.”

"ONUR DUYUYORUM ABLAMLA"

Mücella Yapıcı'nın kardeşi Müberra Zöhre ise şunları söyledi:

“Düşünebiliyor musunuz Mücella Yapıcı ile karıştırılmanın onurunu. Onur duyuyorum ablamla. Bu hukuksuzluğun düzeltileceğine inanmak istiyorum. Düzeltecekler. Ablam bulunduğu yeri cennete çevirmesiyle meşhurdur bizim aramızda. Mimarlığı da bundan seçti sanıyorum. Şehri düzeltiyordu, içeri koydular. Ablam şimdi de içeriyi düzeltiyor. Çok da güzel düzeltir eminim. Benim ortalık toplamam meşhurdur ama ablam gibi yapamam. O çok güzel yapar. Dediklerini yapsınlar. Umudumu kaybetmedim, ablamın olduğu her yerde, her şey çok güzel olur.”

"ARKADAŞLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ"

TMMOB Şehir Plancıları Odası'ndan Pınar Giritlioğlu, “8 arkadaşımızın hukuksuz yargılamalar ve tek somut delil olmadan çarptırıldıkları cezaları kınıyoruz, reddediyoruz. Bu hukuksuzluğa karşı duracağız. Tüm meslek örgütlerimizle, dayanışma platformlarımızla arkadaşlarımızın yanındayız. İçeride bulunmaları, Gezi'deki itirazların susturulacağı anlamına gelmiyor. Biz Gezi'yi, her yerdeyiz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, sonuna kadar arkadaşlarımızla mücadele etmeye devam edeceğiz. En kısa sürede arkadaşlarımızı geri alacağız” diye konuştu.

"KATİLLERİ YARGILAYIN"

Gezi protestoları sırasında gaz fişeğinin vücuduna isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ise “Bir kez daha adaletsizlikle karşılaştık. Bizim çocuklarımızın katilleri yargılanmazken avukat Can Atalay içeride, Mücella abla burada. Ne Mücella abla ne yedi arkadaşımız emir vermedi, hiçbir anneyi meydanlarda yuhalamadı. Yargıçlara sesleniyorum: arkadaşlarımızı serbest bırakın, katilleri yargılayın” dedi.