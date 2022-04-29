Müjde Ar: 'Gezi ruhuyla dimdik duruyoruz'

29 Nisan 2022 Cuma, 12:11

Gezi Davası’nda verilen skandal kararlara tepki yağmaya devam ediyor.

Son olarak aralarında Müjde Ar, Mehmet Günsür, Nur Sürer, Mert Fırat, Pınar Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Halil Ergün, Şevket Çoruh, Ahmet Mümtaz Taylan, Mehmet Aslantuğ, Meltem Cumbul gibi usta isimlerin yer aldığı 177 sinemacı; kamuoyuna çağrı yapmış ve 'Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız' başlıklı bir metin hazırlayarak imzalamışlardı.

Halk TV'de yayımlanan 'Haber Masası' programına telefonla bağlanan sanatçı Müjde Ar, Gezi Davası kararları sonrası sinemacıların yayımladığı metni ve davada verilen cezaları değerlendirdi.

Ar, "Kararın açıklandığı gece biz eşimle beş dakika nefes alamadık. Daha önce beraat etmiş arkadaşlarımız 18 yıl ceza almıştı. Dilimiz tutuldu, hareketsiz kaldık" dedi.

'BU KARAR, KAVALA'NIN İDAM KARARIDIR'

Davada verilen cezaları "büyük bir hukuksuzluk" olarak belirten Ar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz yargının bağımsız olmadığını biliyoruz. Eşimle ben, Osman Kavala'nın korku atmosferini canlı tutmak için seçime kadar tutulacağını düşünüyorduk ama bu sonuçla gerçekten şoke olduk. Aslında bu karar Kavala'nın idam kararıdır. 12 Eylül'deki 'Asmayalım da besleyelim mi' kafasıdır. Taksim Dayanışması'nın da yargısız infazıdır. Toplumun demokrasiyi savunan muhalif kesimleri seslerini çıkarmasın diye ölümle korkutuluyor. Haklarında hiçbir somut delil olmayan suçsuz insanlar kuytu hücrelere tıkılacak, hapislerde çürüyecek ve bizimde vicdanlarımız uyuyacak öyle mi? Yok böyle bir şey."

"KORKMUYOR VE SİNMİYORUZ"

"Diğer sağ partilerin de konuşmalarını önemsiyorum. Abdullah Gül, bu kadar hukuksuzluk karşısında neden konuşmaz diye düşünüyordum. Bu açıdan Abdullah Gül'ün çıkışı da çok önemlidir. Bu açıklamalarla ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik. Metinde de belirttiğimiz üzere bu hukuksuzluğun karşısında gezi ruhuyla dimdik duruyoruz. Vicdanlı insanları da bu duruşa davet ediyoruz. Bizler, sinemacılar, kadınlar ve laik cumhuriyetimizin bireyleri olarak bu hukuksuzluğu tanımıyor, korkmuyor ve sinmiyoruz.

Bu noktada umudumuzu da asla kaybetmeyeceğiz. Cezaevindeki arkadaşlarımız yalnız değildir, onlarla birlikteyiz. Bu günler geçecek, gönlümüzü ferah tutalım yeter ki direncimizi kaybetmeyelim."

NE OLMUŞTU?

Çağlayan Adliyesi'nde 25 Nisan Pazartesi günü görülen Gezi Davası’nın karar duruşması sonucunda, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası, 16 kişiye ise 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay ve Mine Özerden’in tutuklanmasına karar verilmişti.