Sanatçılar Girişimi'nden Gezi cezalarına tepki: İntikam ve nefret ürünüdür

29 Nisan 2022 Cuma, 15:02

Sanatçılar Girişimi, ortak bir açıklama ile Gezi Davası’ndaki hukuksuz cezaları kınadı.

"İNTİKAM VE NEFRET ÜRÜNÜDÜR"

Aralarında Genco Erkal, Ataol Behramoğlu, Edip Akbayram, Levent Üzümcü, ve Rutkay Aziz gibi isimlerin yer aldığı Sanatçılar Girişimi’nin açıklaması şu şekilde:

"Gezi konusunda verilen karar hukukun, adaletin değil, intikam ve nefretin ürünüdür.

Asla kabul edilemez, edilmeyecektir.

Kamu vicdanı, sağ duyu, ağır yara almıştır.

Ellerinde iktidar sopası taşıyanlar, toplumları zulümle , nefretle, yıldırarak yöneteceklerini sananlar, bütün zamanlarda, bütün ülkelerde yanıldıklarını acı biçimde görmüşlerdir.

Yok hükmündeki intikam kararlarını reddediyor, evrensel önemde bir sivil direniş örneği olan Gezi hareketini her koşulda desteklemeyi sürdüreceğimizi ülkemizde ve bütün dünyada herkese duyuruyoruz.

Ataol Behramoğlu

Orhan Aydın

Bedri Baykam

Edip Akbayram

Levent Üzümcü

Rutkay Aziz

Nejat Yavaşoğulları

Nihat Behram

Yusuf Taktak

Sadık Gürbüz

Genco Erkal

Sali Turan

Tuğrul Keskin

Ve Sanatçılar Girişimi’nin destekçisi olan yüzlerce sanatçı adına

SANATÇILAR GİRİŞİMİ"