Sanatçılar Girişimi'nden Gezi cezalarına tepki: İntikam ve nefret ürünüdür
Sanatçılar Girişimi, yaptığı açıklamada Gezi Davası'ndaki cezaları kınadıklarını açıkladı. Sanatçılar arasında; Genco Erkal, Ataol Behramoğlu, Edip Akbayram, Levent Üzümcü ve Rutkay Aziz gibi isimler yer alıyor.
Sanatçılar Girişimi, ortak bir açıklama ile Gezi Davası’ndaki hukuksuz cezaları kınadı.
"İNTİKAM VE NEFRET ÜRÜNÜDÜR"
Aralarında Genco Erkal, Ataol Behramoğlu, Edip Akbayram, Levent Üzümcü, ve Rutkay Aziz gibi isimlerin yer aldığı Sanatçılar Girişimi’nin açıklaması şu şekilde:
"Gezi konusunda verilen karar hukukun, adaletin değil, intikam ve nefretin ürünüdür.
Asla kabul edilemez, edilmeyecektir.
Kamu vicdanı, sağ duyu, ağır yara almıştır.
Ellerinde iktidar sopası taşıyanlar, toplumları zulümle , nefretle, yıldırarak yöneteceklerini sananlar, bütün zamanlarda, bütün ülkelerde yanıldıklarını acı biçimde görmüşlerdir.
Yok hükmündeki intikam kararlarını reddediyor, evrensel önemde bir sivil direniş örneği olan Gezi hareketini her koşulda desteklemeyi sürdüreceğimizi ülkemizde ve bütün dünyada herkese duyuruyoruz.
Ataol Behramoğlu
Orhan Aydın
Bedri Baykam
Edip Akbayram
Levent Üzümcü
Rutkay Aziz
Nejat Yavaşoğulları
Nihat Behram
Yusuf Taktak
Sadık Gürbüz
Genco Erkal
Sali Turan
Tuğrul Keskin
Ve Sanatçılar Girişimi’nin destekçisi olan yüzlerce sanatçı adına
SANATÇILAR GİRİŞİMİ"
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