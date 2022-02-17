MUÇEP: Akyaka'da ağaç katliamı yaşanıyor

17 Şubat 2022 Perşembe, 15:56

MUÇEP, Akyaka mevkiinde yapılan çevre yolu projeninin 'Kesin Korunacak Hassas Alan Statüsü' bölgesinde olduğunu ve projenin yapılması halinde ormanlık alanın zarar göreceğini, çevre kirliliğini arttıracağını belirterek tepkisini dile getirdi. MUÇEP, CİMER’e yapılan şikayetlerin bazı kurumlardan gelen geri bildirimlere göre uygulamanın yasaya aykırı olduğunu ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı’na CİMER üzerinden bir şikâyet dilekçesi gönderdi.

20 METRELİK OTOYOL GÜZERGAHI AÇILMIŞ

MUÇEP Gökova Meclisi’nin konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde, Kesin Korunacak Hassas Alan statüsündeki orman alanında ağaçlar 2021 yılı içerisinde bilinmeyen tarihlerde kesilerek 18-20 metre genişliğinde bir otoyol güzergahı açılmıştır. Muğla Valiliği’nin web sitesinde 11.12.2021 tarihinde yer alan bir haberde, ağaçların kesildiği alanda çektirilen bir fotoğrafa yer verilerek ‘Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Ula Kaymakamı Baha Başçelik ve Ula Belediye Başkanı Özay Türkler ile Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı destekleriyle Ula Belediyesi tarafından yapılacak Akyaka Çevre Yolunda incelemelerde bulundu’ denilmiştir.

“ULA BELEDİYESİ: ONAYLANMIŞ PROJE YOK”

Ula Belediyesi ise yapılan çalışmanın bir proje olmadığını, ormanlık alanın sadece bakım ve onarımı ile ilgili çalışmalarına izin verilebileceğini savundu:

“Söz konusu çalışmanın yasalara uygunluğunu anlamak üzere yurttaşların CİMER’ e yaptıkları başvurulara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü ‘Muğla İli Ula İlçesi Akyaka Mahallesinde Çevre Yolu Projesi kapsamında herhangi bir Çevresel Etki Değerlendirmesi başvurusu bulunmadığı’, Ula Belediyesi, ‘Onaylanmış, Akyaka İmar Planına işlenmiş bir Akyaka Çevre Yolu Projesi olmadığı’, Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi, ‘Muğla İli, Ula İlçesi, Akyaka Mah. Köyiçi Mevkiinde 264-2 kod no.lu Akyaka Yolu ve Akyaka Orman Yolunun tamir ve bakım yapılarak kullanılması talebinin; 109 sayılı İlke Kararında Kesin Korunacak Hassas Alanlarda yapılabilecek faaliyetlere ilişkin hükümler arasında yer alan Orman yangın yolu açılmasına, ormanların bakım ve onarımı, orman zararlıları ile mücadele edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmasına izin verilebilir hükmü doğrultusunda uygun olduğuna karar verildiği’ bilgisini vermiştir."

OTOYOL GÜZERGAHI İÇİN ORMANLIK ALAN TAHRİP EDİLDİ

MUÇEP Gökova Meclisi üyelerinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na CİMER üzerinden gönderdikleri şikâyet dilekçesi ise şöyle:

“Muğla Valiliği’nin web sitesinde duyurusunu yaptığı çevre yolu projesinin Akyaka İmar Planında yer almadığı, ÇED izninin alınmadığı, söz konusu yol çalışmasının yapıldığı alanda yalnızca Orman Bölge Müdürlüğü’nün 264-2 nolu orman yolunun bakımı için talep ettiği izne TVK Şubesi tarafından verilen onayın bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu izin yalnızca mevcut orman yolunda bakım amaçlı çalışmayı kapsamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mevzuatı, en geniş orman yolunun 7 metre genişliğinde olmasına izin verirken söz konusu güzergahta yasalara aykırı olarak ağaçlar kesilmiş, taşlar kırılmış ve 18-20 metre genişliğinde bir otoyol güzergahı açılmıştır.

“BÖLGE, KORUMA ALTINDA OLAN BİTKİ VE HAYVAN TÜRLERİNİN YAŞAM ALANI”

Ağaçların kesildiği, doğal yapının değiştirildiği alan aynı zamanda Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde ve Kesin Korunacak Doğal Koruma Alanı statüsünde olup, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan nesli tükenme tehdidi altındaki bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanıdır. Yapılan bu tahribat ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Hükümleri de ihlal edilmiştir. Yukarıda açıklanan eylemler TCK ve KTVKK’na göre suç teşkil etmektedir. Sorumlu gerçek ve tüzel kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını talep ederim.”

Muğla Valiliği 11 Aralık 2021 tarihinde Vali Orhan Tavlı, Ula Kaymakamı Baha Başçelik ve AKP’li Ula Belediye Başkanı Özay Türkler’ in, yapılması planlanan çevre yolu için Muğla’nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi’nde inceleme yaptıkları haberini internet sitesinde yayınlamıştı. Yayınlanan haberde projenin Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın destek vereceği, Ula Belediyesi tarafından da yapılacağı belirtiliyordu.