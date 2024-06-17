MUÇEV Antalya’da yeniden mi şansını deniyor?

Yayınlanma: 17.06.2024 - 16:49

Güncelleme: 17.06.2024 - 16:49

Tebligatta Demre İlçesi Üçağız Mahallesi Kaş- Kekova Üçağız Özel Çevre Koruma Bölgesi için 25 Haziran’da Ankara’da bir ihale yapılacağı bilgisi yer alıyor.

İhaleye konu olan deniz kıyısındaki 12.000 metrekare alanda 2600 metre kare iskele ve Üçağız halkının yerel ürünlerini pazarlamak için kullandığı bir alan bulunuyor. İskeleye gelen teknelerden belediye tarafından özel marina işletmeleri ile kıyaslandığında oldukça cüzi miktarda bir katkı payı alıyor.

MUÇEV’DEN TEKRAR DEMRE BELEDİYESI’NE DEVREDILMIŞTI

Antalya’nın Demre İlçesi Üçağız Mahallesi Kaş- Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bulunan alan daha önce de 22 Temmuz 2002’de MUÇEV’e 10 yıllığına 800.000,00 TL + KDV bedel ile kiralanmıştı. Belediye kiralamadan yine tebligat ile haberdar olmuştu.

Demre’nin Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Fahri Duran’ın verdiği bilgilere göre, 2017 yılında MUÇEV, birkaç yüklenici firmaya alanı pazarlamaya çalıştı ancak bölge halkının tepkileri üzerine bu girişim akamete uğradı. 2017 yılında İskele Kaymakamlık tarafından korunması, geliştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması için Demre Belediyesi’nin kontrolüne devredildi.

DURAN: ADRESE TESLİM BIR İHALE İLANINA BENZİYOR

31 Mart yerel seçimlerinden önce Cumhur İttifakı adayı, Üçağız İskelesi’ne giderek MUÇEV’in Üçağız’a bir daha girmeyeceğini ve Üçağız İskelesi’nin Üçağız halkına ait olduğu açıklamasını yaptı. Duran, seçimlerde Demre Belediyesi’nin CHP’ye geçmesinin alelacele Kurban Bayramı’ndaki tatilin de hesaba katılarak bu ihale kararının alınmasında etkisi olduğunu öne sürüyor.

Antalya İdare Mahkemesi’ne başvurarak ihale ilanına itiraz eden Demre Belediyesi’ne Antalya İdare Mahkemesi’nin cevabı itirazını Ankara’ya yapın oluyor. Demre Belediyesi Kurban Bayramı resmî tatilinin hemen akabinde Perşembe günü itirazını Ankara’da yapmaya hazırlanıyor. Demre Belediyesi ve Demre yerel ürünlerinin pazarlamasını yapan kooperatif ile Demre halkını menfaatini korumak ve güven duygusunu zedelememek adına ihaleye gireceklerini açıklayan Duran, “Tebligatın bayramdan 2 gün önce yapılmasından anlaşılacağı üzere adrese teslim bir ihale gibi görünüyor.

MUÇEV’in ihaleyi alması halinde hukuki ve kamusal alanda mücadelemizi sürdüreceğiz. Burası arkeolojik SİT alanı ve burada taş üstüne taş konulmasına izin vermeyeceğiz. Biz belediye ve kooperatif olarak Üçağız halkının menfaatini korumak ve Demre Belediyesi’nin güven dokusunu korumak için ihaleye gireceğiz. MUÇEV bu ihaleyi alırsa hukuki ve kamusal alanda mücadelenizi vereceğiz. MUÇEV gibi yapısının ne olduğu belli olmayan bir şirketin yasadışı bir şekilde Üçağız’ı kullanmasına karşı mücadelemizi vereceğiz” dedi.

MUÇEV nedir?

MUÇEV, 29 Mart 2014 yerel seçimlerin hemen ardından 4 Nisan’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Valiliği arasında yapılan protokolle Muğla’ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığı ile kurulan, ardından da 28 Mayıs tarihinde yapılan bir sözleşmeyle Muğla ili genelindeki Anayasa'nın amir hu¨kmu¨ne go¨re kamu yararına binaen hu¨ku¨m ve tasarrufunun Mugˆla Bu¨yu¨ks¸ehi^r Belediyesine ait olması gereken ve Sayıs¸tay'ın 2018 raporlarında da "Kıyılarda kamu yararının sagˆlanmasını teminen kıyı s¸eritlerinin Bu¨yu¨ks¸ehi^r Belediyesine tahsis edilmesi gerektigˆi du¨s¸u¨nu¨lmektedir." s¸eklinde raporlarına rağmen 14 korunan alanın işletme hakkı yetkisi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alan bir vakıf.

Muğla ve özellikle de Göcek halkı tarafındansa kabul görmeyen, kamusal alanlarda yapılan eylemlerle, açıklamalarla ve başta MUÇEP (Muğla Çevre Platrofmu) tarafından verilen hukuki mücadelelerle işlemlerine karşı çıkılan bir kurum. Her ne kadar adı vakıf olsa da bir şirket mantığı ile işleyen bu kurumun yetkilerinin tamamı da bürokratlardan oluşuyor.

2021 yılı Temmuz ayında 27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması istemiyle verdiği aşağıdaki soru önergesi ise hala cevap bekliyor.

1- So¨z konusu alanların, MUC¸EV Limited S¸irketi'ne, hangi kanunun hangi maddesine go¨re u¨cretsiz devri veya tahsisi sagˆlanmıs¸tır?

2- MUC¸EV Limited S¸irketi, kamusal varlıgˆımız kıyılarımızı, kamunun gu¨cu¨yle ancak Sayıs¸tay denetimine tabi olmadan yo¨netmek ic¸in mi kurulmus¸tur?

3- MUC¸EV Limited S¸irketi'nde yo¨netim ve denetleme kurullarında kimler yer almaktadır?

4- Kamu go¨revlilerinin MUC¸EV Limited S¸irketi Yo¨netim Kurulu'nda yo¨netim kurulu u¨yesi

olarak go¨rev almaları yasal mıdır? Bu durum 658 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan ticaret yasagˆına aykırı degˆil midir?

5 - Bu kis¸ilere herhangi bir u¨cret, huzur hakkı vs. o¨denmekte midir? O¨deniyorsa bu ikinci go¨rev ve u¨cret yasagˆına girmekte midir?

Son tartışma ve protesto Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında 'Denizler Halkın' projesi ile Hatay'dan Artvin'e kadar tüm kıyılarda kaçak yapıların hepsinin tek tek yıkılacağını söyledi.

Özhaseki, “Denizler halkındır. Vatandaşımızın denizlere ulaşmasına engel olup rant elde etme derdinde olan kaçak, işgalci ne varsa hepsini yıkacağız” demesinin ardından MUÇEV’in işletme hakkını 10 yıllığına bir başka şirkete devrettiği Ölüdeniz’de yaşanmıştı. Şirket geçtiğimiz ay giriş fiyatlarına hayli yüksek zam yaptı, minibüs 600, araba 300-400, motosiklet 100, insan 50 TL. olarak belirlendi.