Mudanya Belediyesi’nden taşınmazların satışa çıkarıldığı iddialarına yanıt: Halkın mülkiyetine zarar verecek hiçbir tasarrufta bulunulmamıştır

Mudanya Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki bazı taşınmazların satışa çıkarıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Son günlerde bazı basın organlarında, "Mudanya Belediyesi’nin kırsal mahallelerdeki bazı taşınmazları satışa çıkardığı" yönünde iddiaların yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçeği yansıtmayan haber ve yorumların kamuoyunda yanlış algı yaratmaması adına bu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu haberlerde kullanılan ifadeler, belediyemiz meclisinde alınan kararların içeriğini ve amacını gerçeğe aykırı biçimde yansıtmaktadır. Mudanya Belediye Meclisi’nin kararı, kimisi uzun süredir kullanılmayan, kimisi ise bazı kişilerce münferiden kullanılan ve belediye hizmetlerinde değerlendirilemeyen, belediyeye ait taşınmazların gelecekte nasıl değerlendirileceğine dair bir yetkilendirmeyi kapsamaktadır. Henüz hiçbir taşınmazın satışına, kiralanmasına veya devrine yönelik işlem başlatılmamıştır. Söz konusu taşınmazların mülkiyeti tamamen Mudanya Belediyesi’ne aittir ve kamu malı niteliğindedir. Kararın amacı, belediyeye ait atıl taşınmazların kamu yararına ve verimli biçimde değerlendirilmesini sağlamak, elde edilecek gelirleri yine halkın yararına kullanılacak yatırımlara yönlendirmektir.

Mudanya Belediyesi, halkın mülkiyetine, üretim alanlarına veya ortak kullanım haklarına zarar verecek hiçbir tasarrufta bulunmamıştır. Tam tersine, yerel üretimi güçlendiren, kırsal kalkınmayı destekleyen ve toprağın değerini koruyan politikalar izlemektedir. Tüm süreçler, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütülmektedir. Vatandaşlarımızdan, asılsız iddialara ve manipülatif içeriklere itibar etmemelerini; doğru bilgi için yalnızca belediyemizin resmi açıklamalarını takip etmelerini önemle rica ederiz."