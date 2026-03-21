Müdürlere TOGG hediye eden sistem, memura yaşlı aracı layık gördü: OGM’nin araçlarının yarısı 10 yaşın üzerinde

Geçtiğimiz yıl ekim ayında, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı çalışan iki veteriner hekim kullanmakta oldukları aracın 45 yaşında olması sebebiyle kazaya karıştı. Hekimlerden birinin kafasına dikiş atıldı. Edinilen bilgiye göre aracın emniyet kemeri ve hava yastıkları dahi yoktu. Sürüş sistemi ve frenleri ise verimli çalışmıyordu.

Bu kazanın ardından bakanlık, aynı yılın kasım ayında 81 ilin Tarım ve Orman İl Müdürü’nün her birine son model TOGG araç hediye etmesiyle tepki çekti. Müdüre TOGG veren bakanlık, memuru yaşlı araca mahkum etti.

ARAÇLARIN ÇOĞU 10 YAŞIN ÜZERİNDE

OGM’nin 2025 yılı faaliyet raporunda yer alan veriler, araçların yaş ortalamasının yüksekliğini ortaya koydu. OGM’nin bünyesinde bulundurduğu araç ve makinelerin yüzde 55,6’sının 10 yaş ve üzeri olduğu ortaya çıktı.

0-10 yaş arası araçlar, pasta payının yüzde 44,3’ünü oluştururken araçların yüzde 12,6’sının 10-15 yaş aralığında, 17,6’sının 15-20 yaş aralığında, yüzde 25,4’ünün ise 20 yaş ve üzeri olduğu belirtildi.