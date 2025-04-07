Mudurnu’nun yükseklerinde kar yükünü taşıyamayan binlerce ağaç devrildi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte, yüksek kesimlerde kış şartları nedeniyle binlerce ağacın kar yükünü taşıyamayıp kırılarak devrildiği ortaya çıktı.

Mudurnu’nun yükseklerinde kar yükünü taşıyamayan binlerce ağaç devrildi
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DHA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 13:51

Bolu’nun Mudurnu ilçesinin yüksek kesimlerinde kış mevsiminde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Yüksek noktalarda kar kalınlığı zaman zaman 2 metreye yaklaştı. Havaların ısınmasıyla birlikte karların erimesi sonrası ormanlardaki kış tahribatı ortaya çıktı.

Yüzde 75’i ormanlarla kaplı olan Mudurnu’da binlerce ağacın kar yükünü taşıyamayıp, kırılarak devrildiği görüldü. 1200 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, en fazla zararın Fındıcak köyü yakınlarındaki ormanda yaşandığı bildirildi. Ormanlarda hasar tespit çalışması sürerken, zarar gören alanlarda Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çalışma yapılacağı belirtildi.

 

 


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