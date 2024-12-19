Müebbet hapis cezası alan şahıs AVM’de alışverişte yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ve Gönen İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ortak bir operasyonla müebbet hapis cezasıyla aranan N.A. isimli şahsı AVM’de alışveriş yaparken yakaladı.

Müebbet hapis cezası alan şahıs AVM’de alışverişte yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 10:18

Bandırma 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tasarlayarak "adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan ve uzun süredir firari olan N.A., Bandırma Liman AVM’deki bir işletmede yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu yakalanan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.


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