Müftüden elektrik borcunu ödeyene 'cennet garantisi' iddiası

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 08:36

Yalvaç ilçesinde bulunun Kuran kurslarının 70 bin liralık elektrik borcu birikti. 10 bin liralık kısmı Diyanet tarafından karşılandı. İlçe Müftüsü Ömer Can, kalan borç nedeniyle bayram namazında vatandaşlara müracaat etti. 60 bin TL için cemaatle konuşan Can, kursun elektrik parasını ödeyenlere 'cenneti vadetti'.

"ALNIM AK BAŞIM DİK"

Halk TV'de yer alan habere göre, konuşmaların tepki çekmesi üzerine açıklama yapan Can şunları söyledi, "Kimseye cenetten yer vadetmek gibi bir dengesizliğe düşmedim, düşmem. Sadece cemaate böyle hayırların vesile olacağı durumları anlattım. Bundan sonra da anlamaya devam edeceğim. Kimin ne hesabı var bilemem. Alnım ak başım dik. Bu yalanı ortaya atanları bu yalana alet olanları Allah'a havale ediyorum"

MUHTAR, AKP'Lİ VEKİLE ANLATTI

Kızılca Mahallesi Muhtarı Soner Günay da o cemaatin içerisindeydi. "Bu sözleri hepimiz duyduk" diyen Günay, AKP Isparta Milletvekili Recep Özel’in ilçeyi ziyaretinde olanları anlattı.

Günay, Özel’e anlattıkları için şunları dedi, "Bu konuyu ben dillendirdim. Müftü Bey'in uyarılmasını istedik. Konuşmanın yanlış olduğunu, farklı yerlere gidebileceğini, inanan insanların olabileceğini söyledim. Uyarı yapılmasını istedik" dedi.