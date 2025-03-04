Müge Anlı, Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel'in son mesajını okudu!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 15:23

Güncelleme: 04.03.2025 - 15:24

Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Kağıthane'de bulunan Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıktı.

35 yaşındaki kadın, o andan sonra kayıplara karıştı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasından sonra ekipler harekete geçerek arama çalışmalarına başladı.

KİŞİSEL EŞYALARI BULUNDU

AFAD, jandarma, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği (SAR) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) detaylı bir arama yürütüyor.

Çevre ilçelerin arama kurtarma ekiplerinin de desteğiyle Belgrad Ormanı Neşetsuyu Tabiat Parkı bölgesinde arama çalışması başlattı.

Son olarak, Ece Gürel’in kişisel eşyaları ve cep telefonu bulundu.

AİLESİ MÜGE ANLI'YA KATILDI

2 gün önce kaybolan Ece'nin ailesi, kızlarının hayatından endişe ederek soluğu Müge Anlı'nın stüdyosunda aldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki baba Muharrem Koçoğlu, 'Başına bir şey gelmiş olabilir. Başka bir şey düşünemiyorum. Telefonu açmamazlık kesinlikle yapmaz. Evden dolaşmaya diye çıkıyor. Eşine de 'Ben ormana çıkıyorum, yürüyüşe gideceğim' diyor. Eşine de 'Gelecek misin' diye sorduğu zaman, eşi bir gün önceden çalışmış olduğu için 'Ben yorgunum, sen git' diyor. Çıkıp ormana yürüyüşe gidiyor. 12 civarı evden ayrılıyor. Eşim de arıyor. Annesine 'Kent ormanına gideceğim, kafamı dağıtacağım' diyor. 6'ya kadar aradık. Eşini aradık, karakola gitti, bildirdi. Aramaya başladık...' ifadelerini kullandı.

"8 yıldır evli, çocuğu yok. Hukuk bürosunda çalışıyor sekreter olarak" diyen baba Gürel, kızının yaşadığı sorunlardan sonra istifa ettiğini belirtti.

'Yazılı istifasını istediler, 'Gelin tekrar çalışın' dediler. İstifa dilekçesi yazdırmışlar ve koymuşlar kenara. 10 senedir çalışıyor, biraz da ondan kırgın olabilir. Biraz da bir sorduk 'Niye istifa ettin' diye. İlk defa böyle kayboluyor. Sosyal bir insandır, kendini her türlü ifade edebilir.'

En son Bahçeköy girişinde görülen Ece'yle aynı gün saat 14.00 civarında Belgrad Ormanı'na giden biri canlı yayına bağlandı.

Arkadaşıyla yürüyüş yapmaya geldiğini anlatan Gülçin isimli bir kişi şu ifadeleri kullandı:

'Şu an arama kurtarma ekiplerinin olduğu yere geldik. Daha sonrasında araç girişi olmadığı için, bir de çok çamurluydu yerler, oradan benimle birlikte yaklaşık 5 araba geri döndü. Dönmek için manevra alacağımız yer de yoktu, çok çamurluydu. Sadece bir yer vardı. Oradan tek tek bekleyip sırasıyla tüm araçlar döndük. Giremedik, arabayı park etmek bile mümkün değildi. Yukarıya yürüyüş parkuruna çıktık daha düzgün olduğu için. Pazar günü aşırı kalabalıktı. Hanımefendinin girdiği, araçların girdiği noktaya ben hiçbir yaya girişi görmedim.'

"BİRİ BİR ŞEY Mİ YAPTI?"

"Aklıma sadece başka şey geliyor. Biri mi bir şey yaptı?" diyerek korkusunu dile getiren anne Gülşen Gürel ise kızının kendine zarar verecek biri olmadığını belirtti.

'Aklıma sadece başka şey geliyor. Biri mi bir şey yaptı? Başka bir şey gelmiyor aklıma. O kadar uzun süre kalacağına bile inanmıyorum orada. Yürüyüşe gidersin, meditasyon yaparsın. En fazla 1-2 saat sürsün. Ama 6 saat.'

Kızının istifa ettiği için eşinden tepki gördüğünü ve ikilinin epey tartıştığını belirten anne Gürel, Ece'nin kendisine "Beni yedi!" dediğini söyledi.

Hem iş yerinde yapılan haksızlık hem de eşiyle yaşadığı tartışma yüzünden küstükleri için kendisini ormana attığı da düşünüldü. Aramalar tam gaz devam ederken Ece Gürel'in, İngiltere'de yaşayan arkadaşına attığı son fotoğraflar ortaya çıktı.

Ayrıca kayıp Ece Gürel'in, orman içinde bir yeri aradığı ve bulmaya çalıştığı da öne sürüldü. Anne Gürel ise kızının arkadaşına attığı fotoğrafların birer nostalji temsil ettiğini düşündüğünü söyledi.

"RUHUM GERİDE KALDI..."

Ece'nin o sıralarda mesajlaştığı arkadaşına attığı son mesaj da oldukça dikkat çekti.

'Bu kız niye kalktı Gültepe'den otobüsle buralara gitti, benti arıyor...' diyen Müge Anlı, kayıp peyzaj mimarının son mesajını da canlı yayında okudu.

Ece'nin arkadaşına son attığı mesajda 'Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı' dediği ortaya çıktı.

Arkadaşı bu mesajın üzerine Ece'ye "İyi yaptın beybi ben de markete çıkmıştım, süpersin kuzu" diyerek yanıt vermiş.

Ece Gürel'den de 'Bulunca söylerim ben de' cevabı gelmiş.

Aradan bir süre geçtikten sonra konuştuğu arkadaşı, Ece'ye 'Ben yeni gördüm 'Kayboldum' dediğini, navigasyon açık değil mi telefonda?' şeklinde bir mesaj da atmış.