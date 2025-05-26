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Müge Anlı'da kan donduran olay! Çocuğunu öldüren eşi hakkında konuştu: 'Yine de seviyorum'

Müge Anlı'da kan donduran olay! Çocuğunu öldüren eşi hakkında konuştu: 'Yine de seviyorum'

26.05.2025 12:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Müge Anlı'da kan donduran olay! Çocuğunu öldüren eşi hakkında konuştu: 'Yine de seviyorum'

Müge Anlı’da günlerdir işlenen Mehmet Çetin dosyası, 9 yıl önce öldürülen engelli çocuk Arda Karaman cinayetini ortaya çıkardı. Üvey baba Hüseyin Çavdar’ın ardından, oğlunu öldüren eşini savunan anne Fatma Çavdar da tutuklandı. “Konunun benimle alakası yok” ve “Yine seviyorum” sözleri kan dondurdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Mehmet Çetin dosyası, bambaşka bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin’in dosyası araştırılırken, 9 yıl önce hayatını kaybettiği söylenen 8.5 yaşındaki engelli Arda Karaman’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

ÜVEY BABADAN KAN DONDURAN İTİRAF

Mehmet Çetin’in kaybolduğu gün birlikte görüldüğü iddia edilen Hüseyin Çavdar, canlı yayında gözaltına alınmasının ardından 3. gününde suçunu itiraf etti. Çavdar, engelli üvey oğlu Arda’yı çıkardığı sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle ağzına bez sokup üzerine yorgan ve yastık kapattığını, ardından nefessiz kalan çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.


ANNE DE TUTUKLANDI

Olayda bir diğer şok gelişme ise anne Fatma Çavdar cephesinde yaşandı. Kocasını savunan ve “Oğlumu öldüren adamı hâlâ seviyorum” diyen anne, tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Fatma Çavdar, “kasten adam öldürme” suçlamasıyla yargılanacak.


SOĞUKKANLI DETAYLAR İFADESİNDE

Fatma Çavdar’ın yayın boyunca soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Oğlu Arda'nın ölümünden sonra Hüseyin Çavdar’la evlenip iki çocuk sahibi olan anne, ifadesinde çarpıcı detaylara yer verdi. Arda’nın ağzına “önlük olarak kullandıkları eski bir kazak” sokulduğunu itiraf eden Hüseyin’in yalan beyanda bulunduğu da ortaya çıktı.

“KONUNUN BENİMLE ALAKASI YOK”

Muhabirin “Çocuğunu öldüren biriyle nasıl 9 yıl yaşadın?” sorusuna Fatma Çavdar, “Benimle alakalı değil bu konu” yanıtını verdi. “Onunla neden iki çocuk yaptın, ya onları da öldürseydi?” sorusuna ise “Öldürmez” cevabını verdi. Fatma’nın “Yine seviyorum, konunun benimle alakası yok” sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

İKİNCİ ŞÜPHELİ DE ORADAYDI

Olaylarla bağlantısı olduğu düşünülen bir diğer isim ise Mehmet Çetin’in arkadaşı Bayram’ın sevgilisi oldu. İddialara göre minik Arda’nın öldürüldüğü sırada Bayram’ın sevgilisi de olay yerindeydi. Müge Anlı, “Bayram’ın hiçbir şeyden haberi olmaması mümkün değil” diyerek olaya dikkat çekti.


Fatma Çavdar’ın adliyeye sevki sırasında gazetecilere verdiği cevaplar ise yürek burktu. “Sen nasıl razı oldun?” sorusuna, “Öyle olacağına böyle oldu” yanıtı verdi. Bu sözler ekran başındakilerin tepkisine neden oldu.

MEHMET ÇETİN DOSYASINDAN BAŞKA BİR CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Aslen Isparta’dan 2015’te kaybolan Mehmet Çetin’in ailesi Müge Anlı’ya başvurmuştu. 10 yıldır oğullarından haber alamayan aile, Müge Anlı sayesinde olayın farklı bir yöne evrilmesine neden oldu. Mehmet’in en son görüldüğü kişilerden biri olan Hüseyin Çavdar’ın yıllar önce başka bir çocuğun katili olduğu anlaşıldı.

İFADELERDE SON NOKTA: BANYOYA GÖTÜRÜP AĞZINI AÇTIM

Fatma Çavdar ifadesinde, “Arda’yı kucaklayıp banyoya götürdüm. Ağzındaki kazağı çekince çok az nefes verdiğini hissettim. Hüseyin o ara sigara içmek için yanımdan ayrıldı” dedi.

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