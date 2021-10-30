Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor, ölü olarak bulundu

30 Ekim 2021 Cumartesi, 14:30

Atv’de yayınlanan Tatlı Sert’in sunucusu Müge Anlı, iki gün önce kayıp Bilsen Pirpor dosyasındaki son durumu aktardı.

Anlı, dünkü yayınında bahsettiği Kırklareli Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Eylül'de Lüleburgaz Deresinde bulunan kimliği belirsiz cenazenin, 21 Ağustos'ta kaybolan Bilsen Pirpor olduğunu açıkladı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLMÜŞ

Yayının ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na giden ağabey Şuayip Vatansever, kaybolduktan 18 gün sonra cenazesi bulunan kardeşini fotoğraflarından teşhis etti. Kimlik tespiti yapılamadığı için talihsiz kadının kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrenildi.

EVİNE 17 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Müge Anlı, acı gelişmenin ardından talihsiz kadının evine 17 kilometre uzaklıktaki ölü bulunduğu noktayı ekrana getirdi. Sevgilisinin iddiasına göre evden ölmüş eski kocasının kendisini çağırdığını söyleyerek ayrılan Bilsen Pirpor'un dere yatağına gidip tesadüfen ölemeyeceğini belirten Müge Anlı, "Bu kadın yürüyerek buraya gitti. Sonra yüz üstü düştü öldü. Ben böyle olduğuna, köyde yaşayan bir kadının tesadüfen dereye düşüp öldüğüne inanmıyorum. Böyle tesadüfler olmaz hayatta" dedi.

"YALAN MAKİNESİ SEVGİLİSİ"

Sağ bulmayı isterken kardeşi Bilsen Pirpor'un cenazesini teşhis etmek zorunda kalan Şuayip Vatansever, kardeşinin 'yalan makinesi sevgilisi' Yüksel Yıldırım tarafından cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Görgü tanıklarının da hakkında şüphe uyandıran ifadelerde bulunduğu Yıldırım ise kendisinin cinayetler bir ilgisinin olmadığını savundu. Bilsen Pirpor'un kaybıyla ilgili günlerdir dikkatleri üzerine çeken Yüksel Yıldırım, "Birisi burup öldürmüş. Ben yapmadım, yapmam da... Benim yaptığımı söyleyen biri olsun çıkıp kendimi asacağım" şeklinde konuştu.